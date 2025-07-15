Эту улицу в Киеве переименовывали целых 8 раз: где она находится и чем интересна

Каждое название стало отражением эпохи, а современное имя украинского писателя символизирует национальное возрождение

Улица Олеся Гончара – одна из самых интересных и знаковых старинных улиц Киева. Ее история удивительна и многогранна, ведь за более 180 лет существования она сменила свое официальное название целых восемь раз. Каждое переименование отражало важные исторические и политические события, происходившие в столице и Украине в целом.

Улица Олеся Гончара расположена в самом сердце исторического Подола, который является одним из древнейших районов Киева. Ее застройка формировалась постепенно, с учетом сложного рельефа и характера местности, в частности влияния природного оврага, который долгое время оставался стихийной свалкой и тормозил активное развитие. Однако она сохранила многочисленные здания конца ХІХ — начала ХХ века, преимущественно четырех- и шестиэтажные доходные дома, в которых в свое время жили известные киевские деятели.

Владимирская и Мало-Владимирская

Впервые эта улица упоминается в 1830-х годах как Владимирская — название, которое происходит от близости исторического центра Киева и Владимирской башни. Из-за нарастающей нагрузки и желания разделить пространство, впоследствии появилось название Мало-Владимирское (иногда Маловладимирское), символизировавшее его статус "меньшей" по сравнению с большой Владимирской улицей рядом.

Столыпинская улица

В 1911 году улицу переименовали в честь Петра Столыпина — премьер-министра Российской империи, умершего после покушения именно на этой улице. Название Столыпинская просуществовало до 1919 года и стало символом бурных политических времен начала ХХ века.

Улица Гершуни

После окончания Первой мировой войны и революционных событий 1917–1919 годов улица получила имя Гершуни — в честь Григория Гершуни, известного революционного деятеля, сражавшегося за социальные изменения. Это название подчеркивало новую политическую ситуацию и влилось в советский топонимический контекст.

Улица Ладо Кецховели

С 1937 года улица называлась в честь Ладо Кецховели — известного в то время русского революционера и большевика. Это переименование стало частью тенденции в советское время чествовать героев коммунистического движения, таким образом подчеркивая идеологическую настроенность эпохи.

Улица Чкалова

Впоследствии улицу еще несколько раз переименовывали, среди которых самым известным стало название в честь советского летчика Валерия Чкалова — героя первого в мире беспосадочного перелета через Северный полюс (США-СССР) в 1937 году. В 1939 году она получила его имя.

Улица Антоновича

Во время оккупации Киева в 1942–1943 годах улица временно получила название Антоновича — в честь известного украинского историка и профессора Киевского университета Владимира Антоновича. Таким образом, оккупационная власть хотела подчеркнуть украинские исторические и культурные символы, и отделить себя от советской идеологии.

Улица Олеся Гончара

После распада Советского Союза, уже в 1996 году, улица получила современное название – Олеся Гончара. Она посвящена одному из самых известных украинских писателей и общественных деятелей, автору произведений "Собор", "Знаменосцы" и других, которые стали классикой украинской литературы. Современное название отражает национальное возрождение и достоинство украинской культуры.

Как видим, за более 180 лет существования улица сменила название целых восемь раз. А каждое переименование рассказывает нам отдельную историю о бурных временах, которые переживали Киев и Украина.

Ранее "Телеграф" рассказывал об овраге, в котором собирались бездомные, а теперь "поселились" посольства. Где в Киеве эта улица и чем еще она интересна.