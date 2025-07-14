Это секретное место в Киеве, где расположены три самые короткие улицы столицы: как туда попасть

Эта историческая местность совмещает богатое наследие времен хана Батыя с неповторимыми панорамными видами на центр города.

В Киеве есть место, поражающее своей неординарностью — здесь сосредоточено рекордное количество кратчайших улиц столицы. Батыева гора, расположенная между улицами Кучмин Яр и Протасов Яр, стала настоящей сокровищницей миниатюрных улиц, вошедших в топ самых коротких в столице.

Батыева гора – это не просто урбанистический курьез, а место с богатой историей. По легенде, именно здесь хан Батый стал лагерем во время осады Киева в XIII веке. С горы открывается один из красивейших видов на историческую часть города, что делает ее популярной среди любителей фотографии и романтических прогулок.

Район сохранил уникальное архитектурное наследие – здесь можно увидеть старинные деревянные дома железнодорожников, контрастирующих с современными экологическими сооружениями. Особым памятником является катакомбная церковь и другие уникальные объекты, создающие неповторимую атмосферу этого места.

Рекордсмены минимализма

Самой короткой улицей Киева официально признан переулок Марьяна Гаденко длиной всего 46 метров. Этот крохотный переулок соединяет улицу Локомотивную с тупиком и не имеет ни одного выходящего на него двора. Ранее он назывался переулка Федосеева, а переименован в честь выдающегося украинского композитора Марьяна Гаденко.

Второе место в рейтинге самых коротких улиц занимает улица Видовая протяженностью около 50 метров. Раньше она называлась Агитаторская, но новое название оправдывает себя в полной мере — отсюда открывается захватывающий панорамный вид на центральную часть Киева, напоминающий классические нью-йоркские пейзажи. У улицы богатая история, ведь возникла еще в 1909 году.

На третьем месте оказался загадочный Яровой переулок. Этот переулок практически неизвестен широким массам, поскольку не имеет никаких указателей и фактически заблокирован большим камнем. Его сложно найти без детального знания местности.

Уникальная концентрация

Самым удивительным является тот факт, что все эти рекордсмены компактности расположены в радиусе примерно 150 метров друг от друга. Кроме трех призеров, на Батыевой горе находится еще ряд коротких улиц.

Как добраться

Попасть на Батыеву гору можно по нескольким маршрутам. Самый удобный способ — через улицы Кучмин Яр или Локомотивную, а также близлежащие тропы. Однако путешественникам следует быть осторожными: некоторые лестницы находятся в неудовлетворительном состоянии, а сложная топография местности может запутать без детальной карты.

Однако посещение этой местности гарантирует незабываемые впечатления и возможность увидеть родной город под совсем другим углом. Для киевлян и гостей столицы Батыева гора становится все более популярным местом для прогулок и фотосессий, объединяя в себе историческую ценность, природную красоту и уникальный урбанистический рекорд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится еще одна улица Киева с необычным названием. Вон больше подходит сельской местности, чем столице.