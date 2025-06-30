Кукурузная, но без качанов: где находится улица Киева с необычным названием

Овощное название дали не только этой улице

В Киеве есть улица Кукурузная — с названием, которое больше подошло бы сельской местности, чем столице. Однако она вполне реальная: тихая, короткая и спрятанная среди частного сектора.

И хотя она не похожа на типичную городскую магистраль, здесь бурлит жизнь — особым способом. Что за улица Кукурузная и чем она может удивить, рассказывает "Телеграф".

Где находится

Кукурузная улица – в Подольском районе Киева, в пределах микрорайона Виноградарь. Она пролегает неподалеку от улицы Ивана Выговского (бывшая Межевая) и граничит с частным сектором.

Это место преимущественно индивидуальной застройкой: невысокие дома, уютные дворики, огороды и собаки за заборами. Здесь нет небоскребов или большой транспортной суеты — только узкая улица с тихим ритмом жизни.

Улица Кукурузная на карте

Почему "Кукурудяна"?

Из названия сразу видятся поля и початки. На самом деле название улица получила еще в советское время, когда "кукурузная эпоха" была в разгаре, а сельскохозяйственная тематика часто становилась источником вдохновения для урбанистической топонимики.

Никаких кукурузных полей здесь, конечно, не было. Однако название придает району определенный шарм.

Интересно, что Кукурузная не одна такая — она входит в зону, где соседствуют улицы с названиями овощей, фруктов и ягод. За треугольником между Маршала Гречка, Стеценко и Сырецко-Садовой расположены Огуречная и Баклажанная улицы. Также есть Кукурузный переулок.

Другие улицы с овощными названиями

Что есть на улице

Несмотря на размеры, на Кукурузной улице работают разные заведения:

UTC Film Production – профессиональная киностудия, занимающаяся съемкой и монтажом видео. Это место, где создаются высококачественные кинопроекты.

Гипермаркет печати — компания, специализирующаяся на изготовлении коммерческой печатной продукции, в частности, открыток и другой полиграфии.

Мастерские Кравцы – магазин одежды и ателье, где можно приобрести стильную одежду или воспользоваться услугами по ремонту и пошиву одежды.

Как добраться

Удобнее всего — от станции метро "Нивки" или "Сырец". Оттуда можно доехать маршруткой или автобусом до улицы Ивана Выговского, а дальше — пешком.

Маршруты:

автобус №32, 72

маршрутки №437, 576, 598

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта. Где она находится и чем известна?