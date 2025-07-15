"Бабочки надежды": уникальная конференция о детском паллиате пройдет в Украине

На конференции поднимут вопрос того, как дать детям с тяжелыми болезнями шанс на спасение

15-16 августа в "Городе Добра" состоится II Международная научно-практическая конференция по детской паллиативной помощи "Бабочки надежды". Событие объединит лучших специалистов Украины и Европы, чтобы рассказать о самом важном – жизни детей с тяжелыми и неизлечимыми диагнозами, которые ежедневно борются за право на достойное детство.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра" – именно то пространство, где это наиболее ощутимо, ведь здесь получают жизненно важное лечение после эвакуаций, минно-взрывных травм, врожденных болезней одинокие дети, у которых нет другого выхода. Большинство из них имели бы шанс на более легкое течение болезни, если бы им была вовремя оказана помощь. На конференции будут подниматься вопросы о том, как сделать таких детей видимыми для системы. А значит, как дать им реальный шанс на спасение.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

Дом, где лечат любовью

Конференция проходит в медицинском центре "Дом Бабочек", который является частью "Города Добра". Это уникальное пространство, где дети с неизлечимыми заболеваниями получают не только медицинскую помощь, но и комплексную поддержку: психологическую, реабилитационную, образовательную, бытовую.

Именно здесь благотворители недавно открыли новое отделение респираторной поддержки для детей, нуждающихся в аппаратах ИВЛ и высококвалифицированном круглосуточном уходе. 13 стерильных боксов, современное оборудование, команда специалистов и самое главное – забота, которая меняет жизнь. Всего в "Доме Бабочек" более 50 детей, нуждающихся в паллиативном уходе. Центр существует только благодаря донатам, финансовой государственной поддержки нет.

"Это самые уязвимые дети страны. Они не имеют дома. Почти все не имеют соответствующих родственников. А еще у каждого – неизлечимые диагнозы. Мы были вынуждены создавать систему помощи с нуля, потому что аналогов в Украине не было", – рассказывает Наталья Попадюк, заведующая новым отделением.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

Паллиатив – это о жизни

В обществе до сих пор существует ошибочное представление, что паллиативная помощь детям – это подготовка к прощанию с ними. На самом деле это о достоинстве, любви и поддержке на каждом этапе борьбы, независимо от диагноза. Это – об обезболивании, правильном питании, уходе за стомами, контроле судорог, доступе к опиоидам, психологической близости и реабилитации детей всеми возможными способами: от живой классической музыки в отделении до визита любимых барберов.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

Знания, которые спасают детей

На конференции прозвучат десятки выступлений лучших специалистов по детской неврологии, анестезиологии, паллиативной педиатрии, физической терапии, транспортировки детей с паллиативным профилем, амбулаторного ухода и прочее. Будут подниматься и социальные вопросы по соблюдению прав паллиативных детей, уважения к их достоинству, безопасности в сложных жизненных обстоятельствах. Потому что эти дети – самые беззащитные и нуждаются в максимальной опеке, заботе и внимании.

Среди спикеров Ирина Кондратова, Зоя Максимова, Федор Лапий, Максим Розяев, Иван Аникин, Сергей Горищак, Станислава Рыкова, а модераторами будут Федор Лапий, Алексей Рыков, Марина Маменко.

Партнерами выступают Киевская Школа Государственного Управления имени Сергея Нижного, Украинская академия педиатрических специальностей, НДСБ "Охматдет", Академия семейной медицины Украины, ING bank, группа компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell), фонды Anna Kobylarz hope foundation, Angelina Usanova Foundation и Peli can live.

"Это событие – не просто конференция. Это – построение действенной сети сотрудничества, которая сможет изменить ситуацию в паллиативной помощи детям в Украине", – отмечает инициатор события Марта Левченко.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

На конференцию "Город Добра" приглашает всех медиков, работающих в детском паллиативе и касательных направлениях, а также управленцев, благотворителей, волонтеров и всех, кто верит в достойное детство даже со сложными диагнозами.

В рамках события также пройдут практические мастер-классы:

проведение ЭЭГ и УЗИ для паллиативных детей

основы парентерального питания

методы комплексной реабилитации

уход за детьми с ИВЛ

практики канистерапии, арт-терапии, ухода за стомами, профилактики пролежней

Детали участия:

15-16 августа 2025 года

Медицинский центр "Дом Бабочек", Город Добра, Черновцы

Регистрация по ссылке.

Контакты:

meteluku.nadii2@gmail.com

+380637682620

misto-dobra.com.ua

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

Организаторы приглашают партнеров, меценатов, журналистов и социально ответственные предприятия присоединиться к этой важной миссии.

"Паллиатив – это не о конце. Это о новом смысле каждого дня. Это о любви, которая не имеет границ. А еще – о том, чтобы каждое детское сердце было увидено и услышано, особенно, если раньше не имело шансов на это", – говорит Марта Левченко.

Также "Дом Бабочек" может поддержать каждый, кто хочет быть причастным к созданию такого места силы в Украине.

Благотворительный медицинский центр "Дом Бабочек" в "Городе Добра"

Реквизиты для помощи:

misto-dobra.com.ua

Карта Приват: 5218572224997655

Монобанк "Дома бабочек" send.monobank.ua

PayPal: cityofgoodnessukr@gmail.com

Монобанк:

БФ "Город добра"

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