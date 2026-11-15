Голобуцкий предупредил о дезинформационной операции ФСБ вокруг заявлений Буркина

По мнению эксперта, все сказанное "Мексиканцем" следует проверить на соответствие фактам

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Политический эксперт Алексей Голобуцкий предостерег от доверия к заявлениям, распространенным от имени фигуранта дела "Карфаген" Егора Буркина по прозвищу "Мексиканец". Он предположил, что за ними стоит дезинформационная операция российских спецслужб.

Об этом Голобуцкий написал в Facebook, комментируя обвинения в адрес украинских чиновников. По его мнению, центральный посыл этих заявлений – призыв разогнать силовые, правовые, судебные и антикоррупционные структуры и всю власть Украины.

"Каждое слово этого якобы "Буркина" – повод для тщательной работы соответствующей украинской структуры. Для начала на предмет того, сколько там реальных фактов, а сколько брошенной дезы", – считает политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Эксперт также допустил использование искусственного интеллекта для создания записи по заданию ФСБ. В то же время, он признал наличие российского следа в значительной части украинских коррупционных схем, но выступил против принятия на веру всех утверждений собеседника.

Напомним, что на днях человек, назвавшийся руководителем наркосиндиката "Химпром" Егором Буркиным, дал интервью блогеру Василию Тимошенко. "Мексиканец" подтвердил свой голос на записях операции "Карфаген" и большинство обнародованной НАБУ информации. При этом в Бюро отказались комментировать интервью.