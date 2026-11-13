Деликатес к рождественскому столу уже продают в "АТБ" со скидкой: можно сэкономить почти 250 грн

Акционное предложение на банку икры горбуши действует до 17 ноября

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Продукты, которые сохранятся до новогоднего стола, уже можно покупать заранее. Среди таких предложений в "АТБ" – зернистая лососевая икра горбуши "Рибкоппродукт" в металлической банке весом 90 г, которую сейчас продают со значительной скидкой.

О продуктах для заблаговременной покупки к праздничному столу, в частности об этой икре, рассказал "Телеграф" в своем обзоре. В интернет-магазине "АТБ" за 90-граммовую банку указали цену 363,90 грн вместо прежних 607,60 грн.

Больше подробностей в материале: " Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%".

По акции банка икры горбуши стоит 363,90 грн вместо 607,60 грн

Разница между прежней и акционной стоимостью составляет 243,70 грн на одной банке – то есть почти 250 грн. Именно столько можно сэкономить на этом продукте для новогоднего стола, купив его по нынешнему предложению.

На странице товара указана скидка 40% и отметка о наличии икры в продаже. Отметим, что срок действия предложения ограничен 17 ноября включительно.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" можно сэкономить на плитке шоколада Roshen.