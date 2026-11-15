На доплаты к пенсиям выделили рекордную сумму: кто сможет получить больше денег
- Автор
-
- Дата публикации
-
Часть финансирования была перераспределена из других социальных программ, в частности жилищных субсидий
Украинское правительство направит дополнительные средства на выплату пенсий, перечисленных по решениям судов. На это выделено более 1 млрд грн в бюджете на 2026 год, а размер доплат будет зависеть от финансирования и количества получателей в реестре.
Перераспределение средств предусматривает постановление Кабинета Министров №1364 от 30 октября 2026 года, которое вносит изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины.
На какие выплаты увеличили финансирование
Речь идет о пенсиях в солидарной системе, перечисленных во исполнение судебных решений. Годовой лимит на выплату разницы после такого перерасчета в 2026 году увеличил с 500 млн грн до более 1,57 млрд грн. Дополнительный ресурс предназначен для повышенных текущих выплат.
В то же время на 352,04 млн грн сократили финансирование погашения пенсионных долгов перед внутренне перемещенными лицами, не имеющими судебных решений. На это направление в бюджете 2026 года оставили 647,96 млн. грн. – фактически столько, сколько уже выплатили. Свободного ресурса до конца года нет, поэтому внесудебное погашение накопившихся долгов фактически приостановлено к новым бюджетным назначениям.
Часть денег для нужд ПФУ взяли из неиспользованных остатков программы жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива. Такое перераспределение не влияет на текущие начисления субсидий и льгот до конца 2026 года.
Почему после пересчета поступает старая сумма
В 2026 году основная пенсия и разница, начисленная после суда, финансируется отдельно. Базовую сумму выплачивают из обычного бюджета ПФУ, а "судебную доплату" – в пределах специально выделенных средств. Поэтому проведенный в электронном деле перерасчет еще не обеспечивает поступление всей повышенной суммы.
По постановлению №1046 от 19 августа 2026 средства на текущие доплаты ежемесячно распределяют пропорционально между получателями, внесенными в специальный электронный реестр по состоянию на первое число предыдущего месяца. Если бюджетный предел исчерпан, пенсионер получает только основную выплату.
Долг за прошедшие периоды учитывается отдельно. Если суд обязал выплатить недополученную пенсию за время до вступления решения в законную силу, соответствующую сумму вносят в другой реестр. Такую задолженность погашают постепенно, в пределах бюджетных ассигнований, пропорционально между внесенными в список получателями.
Как проверить исполнение решения суда
Прежде всего нужно убедиться, что решение вступило в законную силу. Далее – авторизироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП, Дія. Подписи или BankID и открыть раздел выполнения судебных решений. Там проверяют, произведен ли перерасчет и внесены ли данные в реестр в рассрочку.
Если информации о перерасчете нет, в ПФУ подают заявление о выполнении решения суда – через портал или лично в сервисном центре. К ней добавляют копию решения с отметкой о вступлении в законную силу. Также можно запросить протокол перерасчета и официальную справку о начисленной и фактически выплаченной сумме.
Когда Пенсионный фонд длительное время не производит начисления, в суде получают исполнительное письмо и обращаются в государственную исполнительную службу. Если решение обязывает ПФУ и перечислить, и выплачивать пенсию, в тот же административный суд можно подать заявление о судебном контроле за его исполнением.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в проекте Госбюджета на 2027 год правительство предлагает установить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на уровне 2878 грн, тогда как профильный комитет рекомендует 7344 грн в бюджетных предложениях. Эта разница важна для оценки доплаты военным пенсионерам, потому что ее рассчитывают как долю того же минимума, но сумма комитета пока только рекомендация, а не утвержденный стандарт.