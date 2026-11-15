На доплаты к пенсиям выделили рекордную сумму: кто сможет получить больше денег

Часть финансирования была перераспределена из других социальных программ, в частности жилищных субсидий

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Украинское правительство направит дополнительные средства на выплату пенсий, перечисленных по решениям судов. На это выделено более 1 млрд грн в бюджете на 2026 год, а размер доплат будет зависеть от финансирования и количества получателей в реестре.

Перераспределение средств предусматривает постановление Кабинета Министров №1364 от 30 октября 2026 года, которое вносит изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины.

На какие выплаты увеличили финансирование

Речь идет о пенсиях в солидарной системе, перечисленных во исполнение судебных решений. Годовой лимит на выплату разницы после такого перерасчета в 2026 году увеличил с 500 млн грн до более 1,57 млрд грн. Дополнительный ресурс предназначен для повышенных текущих выплат.

В то же время на 352,04 млн грн сократили финансирование погашения пенсионных долгов перед внутренне перемещенными лицами, не имеющими судебных решений. На это направление в бюджете 2026 года оставили 647,96 млн. грн. – фактически столько, сколько уже выплатили. Свободного ресурса до конца года нет, поэтому внесудебное погашение накопившихся долгов фактически приостановлено к новым бюджетным назначениям.

Часть денег для нужд ПФУ взяли из неиспользованных остатков программы жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива. Такое перераспределение не влияет на текущие начисления субсидий и льгот до конца 2026 года.

Почему после пересчета поступает старая сумма

В 2026 году основная пенсия и разница, начисленная после суда, финансируется отдельно. Базовую сумму выплачивают из обычного бюджета ПФУ, а "судебную доплату" – в пределах специально выделенных средств. Поэтому проведенный в электронном деле перерасчет еще не обеспечивает поступление всей повышенной суммы.

По постановлению №1046 от 19 августа 2026 средства на текущие доплаты ежемесячно распределяют пропорционально между получателями, внесенными в специальный электронный реестр по состоянию на первое число предыдущего месяца. Если бюджетный предел исчерпан, пенсионер получает только основную выплату.

На портале ПФУ проверяют проведение перерасчета и внесения данных в реестр в рассрочку Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Долг за прошедшие периоды учитывается отдельно. Если суд обязал выплатить недополученную пенсию за время до вступления решения в законную силу, соответствующую сумму вносят в другой реестр. Такую задолженность погашают постепенно, в пределах бюджетных ассигнований, пропорционально между внесенными в список получателями.

Как проверить исполнение решения суда

Прежде всего нужно убедиться, что решение вступило в законную силу. Далее – авторизироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП, Дія. Подписи или BankID и открыть раздел выполнения судебных решений. Там проверяют, произведен ли перерасчет и внесены ли данные в реестр в рассрочку.

Если информации о перерасчете нет, в ПФУ подают заявление о выполнении решения суда – через портал или лично в сервисном центре. К ней добавляют копию решения с отметкой о вступлении в законную силу. Также можно запросить протокол перерасчета и официальную справку о начисленной и фактически выплаченной сумме.

Когда Пенсионный фонд длительное время не производит начисления, в суде получают исполнительное письмо и обращаются в государственную исполнительную службу. Если решение обязывает ПФУ и перечислить, и выплачивать пенсию, в тот же административный суд можно подать заявление о судебном контроле за его исполнением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в проекте Госбюджета на 2027 год правительство предлагает установить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на уровне 2878 грн, тогда как профильный комитет рекомендует 7344 грн в бюджетных предложениях. Эта разница важна для оценки доплаты военным пенсионерам, потому что ее рассчитывают как долю того же минимума, но сумма комитета пока только рекомендация, а не утвержденный стандарт.