ТЦК уже не штрафуют за необновление данных? Что действительно изменилось 17 июля и чего ждать военнообязанным

ТЦК и адвокаты объяснили, что ждет военнообязанных

С 17 июля 2025 года Территориальные центры комплектования потеряли право штрафовать за несвоевременное обновление военно-учетных данных. По закону админвзыскание в период военного положения может быть наложено в течение одного года со дня совершения правонарушения.

"Телеграф" разбирался, что означает истечение этого срока и действительно ли это освобождает от всех штрафов.

Почему ТЦК больше не могут штрафовать

Согласно законодательству, все военнообязанные должны были до 16 июля 2024 года обновить свои данные через приложение "Резерв+" или посетив ТЦК. За нарушение этого требования предусматривался штраф в размере 17 тысяч гривен согласно статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно части 7 статьи 38 КУоАП, "административное взыскание во время военного положения может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения". Таким образом, после 17 июля 2025 года санкции за несвоевременное обновление данных уже не могут применяться из-за истечения срока привлечения к административной ответственности.

Позиция ТЦК: главное не штрафы, а актуальные данные

Ситуацию специально для "Телеграфа" прокомментировал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Я не могу представить ситуацию, что человек на протяжении всей своей жизни выполнял правила военного учета, а вот именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней не выполнил. Если мужчина не выполнил это конкретное требование, то наверняка у него есть и другие нарушения", — отметил офицер.

Роман Истомин

Истомин говорит, что истечение срока привлечения к ответственности за необновление данных не отменяет все другие правила военного учета. Граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и показывать его полиции или работникам ТЦК при проверке.

"Выписывание штрафов никогда не было основной целью работы ТЦК и СП. Для нас главное, чтобы в базе данных информация была свежей. А самая важная задача во время войны — пополнение рядов Вооруженных Сил Украины", — пояснил майор.

Что говорят адвокаты

Роман Симутин: Штрафов ТЦК не избежать

Адвокат Роман Симутин объяснил, что за прошлый год ТЦК очень редко штрафовали именно за необновление данных в 60-дневный срок. В составленных постановлениях отмечают другие нарушения: непрохождение военного учета, отсутствие документов или неактуальная информация в реестре "Оберег".

Юрист приводит пример, как это работает на практике: "Если 18 июля гражданина остановит группа оповещения и установит, что он не состоит на военном учете, то днем обнаружения нарушения будет 18 июля. После этой даты в ТЦК есть три месяца, чтобы привлечь лицо к ответственности".

Роман Симутин

То есть, в постановлениях ТЦК обычно пишут не "нарушивший срок обновления данных до 16 июля 2024 года", а "при проверке обнаружено, что не состоит на военном учете" или "информация в реестре неактуальна". Таким образом, это формально новое нарушение с новой датой обнаружения, за которое можно налагать штрафы.

"И истечение годового срока ответственности за не уточнение персональных данных в 60-дневный срок здесь вообще будет ни при чем", — подчеркнул адвокат.

Симутин отметил, что обжаловать постановление (полученное после 16 июля 2025 г.) будет возможно только в случае, если ТЦК прямо напишет о нарушении срока обновления данных до 16 июля 2024 года. Но такие формулировки встречаются очень редко, потому рассчитывать на это не стоит.

Дарья Тарасенко: выписанные ранее штрафы придется оплатить

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что происходило в последние дни до истечения срока. Военнообязанные получали уведомление в "Резерв+" о нарушении и предложении уплатить штраф со "скидкой".

Дарья Тарасенко

"Те, кто согласился на предложение — получили постановление, уплатили штраф со скидкой. Те, кто не согласился, на 8500 гривен не обеднели и имеют чистое поле ’Правонарушения’, потому что Минобороны признает, что теперь уже выносить постановления не может из-за истечения годового срока", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что независимо от признания или непризнания этого нарушения другие записи о розыске за неявку по повесткам никуда не делись. Относительно штрафов, выписанных ТЦК до 16 июля 2025 года — они остаются в силе и их придется оплатить.

На что следует обратить внимание

Майор Истомин напомнил, что военнообязанные и далее должны соблюдать правила военного учета. В частности, в течение семи дней сообщать ТЦК о любых изменениях личных данных. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность по статье 210 КУоАП.

Проверка военно-учетных документов

Статья 210 предусматривает штрафы за нарушение правил военного учета: от 3,4 до 5,1 тысячи гривен в обычное время, от 5,1 до 8,5 тысячи за повторное нарушение в течение года, и от 17 до 25,5 тысячи гривен в особый период.

В ТЦК подчеркивают, что основные правила военного учета остаются в силе. Действия по военнообязанным, которые находятся в розыске или имеют другие нарушения, регулирует постановление Кабинета Министров №560.

Майор Истомин советует гражданам, считающим штраф неправомерным, обжаловать его в суде, а не конфликтовать с представителями ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бронь или отсрочка не освобождает от повестки. В каком случае нужно явиться в ТЦК.