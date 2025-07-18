ТЦК вже не штрафують за неоновлення даних? Що насправді змінилося 17 липня і чого чекати військовозобов'язаним

ТЦК та адвокати пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

З 17 липня 2025 року Територіальні центри комплектування втратили право штрафувати за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. За законом, адмінстягнення в період воєнного стану може бути накладено протягом одного року з дня вчинення правопорушення.

"Телеграф" розбирався, що означає сплив цього терміну і чи дійсно це звільняє від усіх штрафів.

Чому ТЦК більше не можуть штрафувати

Згідно з законодавством, всі військовозобов'язані мали до 16 липня 2024 року оновити свої дані через додаток "Резерв+" або відвідавши ТЦК. За порушення цієї вимоги передбачався штраф 17 тисяч гривень згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Згідно з частиною 7 статті 38 КУпАП, "адміністративне стягнення під час воєнного стану може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення". Таким чином, після 17 липня 2025 року санкції за несвоєчасне оновлення даних уже не можуть застосовуватися через сплив строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Позиція ТЦК: головне не штрафи, а актуальні дані

Ситуацію спеціально для "Телеграфу" прокоментував начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку, а от саме вимогу оновити персональні дані протягом 60 днів не виконала. Якщо чоловік не виконав цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення", — зазначив офіцер.

Роман Істомін

Істомін каже, що закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ТЦК при перевірці.

"Виписування штрафів ніколи не було основною метою роботи ТЦК та СП. Для нас головне, щоб у базі даних інформація була свіжою. А найважливіше завдання під час війни — поповнення лав Збройних Сил України", — пояснив майор.

Що кажуть адвокати

Роман Сімутін: Штрафів ТЦК не уникнути

Адвокат Роман Сімутін пояснив, що за минулий рік ТЦК дуже рідко штрафували саме за неоновлення даних у 60-денний термін. У складених постановах зазначають інші порушення: непроходження військового обліку, відсутність документів або неактуальна інформація в реєстрі "Оберіг".

Юрист наводить приклад, як це працює на практиці: "Якщо 18 липня громадянина зупинить група оповіщення та встановить, що він не перебуває на військовому обліку, то днем виявлення порушення буде 18 липня. Після цієї дати у ТЦК є три місяці, щоб притягнути особу до відповідальності".

Роман Сімутін

Тобто, у постановах ТЦК зазвичай пишуть не "порушив термін оновлення даних до 16 липня 2024 року", а "при перевірці виявлено, що не перебуває на військовому обліку" або "інформація в реєстрі неактуальна". Таким чином це формально нове порушення з новою датою виявлення, за яке можна накладати штрафи.

"І сплив річного терміну відповідальності за не уточнення персональних даних у 60-денний термін тут взагалі буде ні до чого", — наголосив адвокат.

Сімутін зазначив, що оскаржити постанову (отриману після 16 липня 2025 року) буде можливо лише у випадку, якщо ТЦК прямо напише про порушення терміну оновлення даних до 16 липня 2024 року. Але такі формулювання зустрічаються дуже рідко, тому розраховувати на це не варто.

Дар’я Тарасенко: виписані раніше штрафи доведеться сплатити

Адвокат Дар'я Тарасенко розповіла про те, що відбувалося в останні дні перед закінченням терміну. Військовозобов'язані отримували сповіщення в "Резерв+" про порушення та пропозицію сплатити штраф зі "знижкою".

Дар'я Тарасенко

"Ті, хто погодився на пропозицію — отримали постанову, сплатили штраф зі знижкою. Ті, хто не погодився, на 8500 гривень не збідніли і мають чисте поле 'Правопорушення', бо Міноборони визнає, що тепер уже виносити постанови не може через сплив річного строку", — пояснила експерт.

Вона наголосила, що незалежно від визнання чи невизнання цього порушення, інші записи про розшук за неявку за повістками нікуди не поділися. Щодо штрафів, які ТЦК виписали до 16 липня 2025 року — вони залишаються чинними і їх доведеться сплатити.

На що варто звернути увагу

Майор Істомін нагадав, що військовозобов'язані й надалі мають дотримуватися правил військового обліку. Зокрема, протягом семи днів повідомляти ТЦК про будь-які зміни особистих даних. За порушення цієї вимоги передбачена відповідальність за статтею 210 КУпАП.

Перевірка військово-облікових документів

Стаття 210 передбачає штрафи за порушення правил військового обліку: від 3,4 до 5,1 тисячі гривень у звичайний час, від 5,1 до 8,5 тисячі за повторне порушення протягом року, та від 17 до 25,5 тисячі гривень в особливий період.

У ТЦК наголошують, що основні правила військового обліку залишаються чинними. Дії щодо військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку або мають інші порушення, регулює постанова Кабінету Міністрів №560.

Майор Істомін радить громадянам, які вважають штраф неправомірним, оскаржувати його в суді, а не конфліктувати з представниками ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що бронь чи відстрочка не звільняє від повістки. У якому випадку потрібно з'явитись в ТЦК.