Украина будет производить оружие со США? Загородний назвал плюсы и минусы

Американцы всегда идут на кооперацию, когда видят что-то разумное

Намерение президента США Дональда Трампа производить оружие совместно с Украиной может принести нам огромную выгоду, поскольку откроет доступ к оружейным рынкам и поможет установить новые союзы с геополитическими лидерами.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он пояснил, что может заинтересовать саму Украину и ее партнеров.

По его словам, у американцев достаточно распространенная практика — организовывать совместное производство оружия с компаниями-разработчиками.

— Например, всем известные "Джавелины" — не американские, это придумали шведы. И они потом вместе начали производить. NLAW — это тоже шведско-британская разработка. NASAMS — совместная американско-норвежская разработка. Сначала норвежцы сделали, а потом американцы пошли. То есть, американцы всегда идут на кооперацию в таких случаях, когда видят что-то разумное. К примеру, стрелковое оружие. Американцы много европейского закупают, например, австрийского и немецкого производства. Об Израиле вообще молчу, там очень большая кооперация, — говорит политолог.

По его мнению, Украина должна пользоваться интересом американцев, налаживать технологические связи и обмен технологиями.

— Но проблема в том, что мы должны, наконец-то, разрешить экспорт нашего оружия, потому что если инвестор покупает наше производство, как вывезти за границу ракету или с этим связанное. То есть, мы должны это всегда помнить, чтобы поддерживать производственные циклы у себя, чтобы люди и предприятия не уезжали ехали за границу, — объясняет политический эксперт.

Следующим шагом должно стать финансирование научных разработок, чтобы постоянно модернизировать созданные виды оружия.

— Это государство должно делать, подключать университеты, которых у нас достаточно, обучать новую молодежь, инженеров. В Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект Defense City. Очень хорошая новость. То есть оружие — это тоже способ формирования союзов, — подчеркнул управляющий партнер НАГ.

По его словам, имея в вопросах безопасности козырные карты, Украина может идти на переговоры по списанию долгов и доступа к оружейным рынкам.

— Я считаю, что Украина должна завоевывать рынок Индии, потому что он вообще бездонный. Все, что произведешь, можно туда продавать. То есть, это очень хорошая новость. В системы ПВО тоже входить, самим производить системы ПВО. Надеюсь, что г-н Шмигаль (новый министр обороны. — Ред.) наконец-то организует финансирование производства наших ЗРК, которые уже сделали частные компании, — говорит Тарас Загородний.

По его мнению, Украина должна перенимать иностранные технологии.

— Обмен должен быть технологиями для того, чтобы наконец-то самим выйти на системы ПВО, аналогичные Patriot, которые будут явно дешевле американских раза в два, и вокруг этого выстраивать свою инфраструктуру, чтобы мы меньше зависели от американцев, европейцев и становились полезными, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, Дональда Трампа заинтересовала украинская разработка – дрон-перехватчик, сбивающий российские ударные БПЛА типа "шахед".