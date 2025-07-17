"Впечатляет": Келлог выразил восхищение видом украинского оружия, в котором заинтересован Трамп

Спецпредставитель президента США заявил, что американская оборонная индустрия должна последовать примеру Украины

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог выразил восхищение украинскими беспилотниками. Келлог вместе с украинскими должностными лицами посетил несколько оборонных объектов и заявил, что в восторге от них.

Об этом Келлог написал после ознакомления с украинскими образцами беспилотников. Спецпредставитель президента США заявил, что американская оборонная индустрия должна последовать примеру Украины.

"Я своими глазами увидел, как создают и разрабатывают украинские беспилотники. Это невероятная инновация — особенно в сфере дронов. В этой новой эпохе и типе войны именно они являются лидерами. Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляет. Нашей оборонной промышленности следует последовать их примеру и адаптироваться", – сообщил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, что президент США Дональд Трамп во время разговора 14 июля выразил заинтересованность покупать беспилотники украинской разработки.

"Мы говорили с президентом Трампом, и я сказал ему: "Я вас очень прошу, обсудим стратегический воздушный щит для Украины". Речь идет не только о системах Patriot, есть много других вещей. Мы многое производим сами. Мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей… Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", – рассказал Зеленский.

Напомним, что визит спецпредставителя США Кита Келлога в Киев вызывает немало вопросов у общества. Многих интересует, действительно ли Кремль не решится бить ракетами и дронами по столице Украины, пока там есть человек из администрации Дональда Трампа.

Отметим, что Келлог считает, что международные партнеры должны помочь Украине в послевоенном восстановлении, введя для нее новый "План Маршалла". Однако реализация такой инициативы будет очень сложной.