Україна вироблятиме зброю разом зі США? Загородній назвав плюси і мінуси

Американці завжди йдуть на кооперацію, коли бачать щось розумне

Намір президента США Дональда Трампа виробляти зброю спільно з Україною може принести нам величезну вигоду, оскільки відкриє доступ до зброярських ринків і допоможе встановити нові союзи із геополітичними лідерами.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що може може зацікавити саму Україну і її партнерів.

За його словами, американці мають досить поширену практику – організовувати спільне виробництво зброї з компаніями-розробниками.

— Наприклад, всім відомі "Джавеліни" — не американські, це вигадали шведи. І вони потім спільно почали виробляти. NLAW — це теж шведсько-британська розробка. NASAMS — спільна американська-норвезька розробка. Спочатку норвежці зробили, а потім американця пішли. Тобто американці завжди йдуть на кооперацію в таких випадках, коли бачать щось розумне. Наприклад, стрілецьку зброю. Американці багато європейського закуповують, наприклад, австрійського та німецького виробництва. Про Ізраїль взагалі мовчу, — там дуже велика кооперація, — каже політолог.

На його думку, Україна має користуватися цікавістю американців, налагоджувати технологічні зв'язки і здійснювати обмін технологіями.

— Але проблема в тому, що ми повинні нарешті дозволити експорт нашої зброї, бо якщо інвестор купує наше виробництва, як вивезти за кордон ракету або із цим пов'язане. Тобто ми повинні це завжди пам'ятати, щоб підтримувати виробничі цикли у себе, щоб люди і підприємства не їхали за кордон, — пояснює політичний експерт.

Наступним кроком має стати фінансування наукових розробок, щоб постійно модернізувати створені види зброї.

— Це держава повинна робити, підключати університети, яких у нас достатня кількість, навчати нову молодь, інженерів. У Верховній Раді вже пройшов перше читання законопроект Defense Сity. Дуже добра новина. Тобто зброя — це теж спосіб формування союзів, — наголосив керуючий партнер НАГ .

За його словами, маючи безпекові козирні карти, Україна може йти на переговори зі списання боргів та доступу до зброярських ринків.

— Я вважаю, що Україна повинна завойовувати ринок Індії, бо він взагалі бездонний. Все, що виробиш, — можна туди продавати. Тобто це дуже гарна новина. У системи ППО теж входити, самим виробляти системи ППО. Сподіваюся, що пан Шмигаль (новий міністр оборони. — Ред.) нарешті організує фінансування виробництва наших ЗРК, які вже зробили приватні компанії, — каже Тарас Загородній.

На його думку, Україна мусить переймати іноземні технології.

— Обмін повинен бути технологіями для того, щоб нарешті самим вийти на системи ППО, аналогічні Patriot, які будуть явно дешевшими за американські разів у два, і навколо цього вибудовувати свою інфраструктуру, щоб ми менше залежали від американців, європейців і ставали корисними, підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, Дональда Трампа зацікавила українська розробка – дрон-перехоплювач, який збиває російські ударні БПЛА типу "шахед".