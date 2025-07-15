Сможет ли ЕС покупать оружие для Украины в США? Ответ еврокомиссара

НАТО и ЕС должны сотрудничать, чтобы выработать общий механизм

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп сообщил о планах продавать НАТО оружие для последующей его передачи Украине. По факту речь идет о покупке Европой американского военного оборудования в соответствии с потребностями Киева.

"Мы будем присылать им оружие, а они будут за него платить", — коротко объяснил Трамп.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе, в НАТО сейчас работают над деталями нового формата.

"Генеральный секретарь Рютте сейчас в Вашингтоне, пытается согласовать конкретные механизмы. Увидим, как это сработает и какой подход будет самым эффективным", — сказал во время происшествия в Европарламенте Том Гофус, помощник Генсека НАТО по операциям.

Напомним, что на саммите Альянса в Гааге союзники согласовали новую норму расходов на оборону в 5% от ВВП. При этом 3,5% должны идти напрямую на финансирование основных оборонных потребностей, и еще 1,5% — побочные проекты защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности, киберзащиты и т.д. Кроме того, в сумму будет включена помощь государств Украине.

Поэтому новая бизнес-модель взаимодействия с США по вопросу помощи украинцам поможет союзникам достичь обещанного уровня расходов. К примеру, правительство Германии уже договорилось с Вашингтоном о покупке двух ЗРК Patriot для Украины.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс разъяснил: Европейский Союз не уполномочен покупать оружие у США или какой-либо другой страны, но может предоставлять кредиты государствам-членам для этого.

"ЕС как таковой не закупает оружие даже для себя. Это делают государства-члены. Государства-члены могут брать кредиты — мы предлагаем такую возможность — и использовать эти средства для закупки того, что нужно", — отметил Кубилюс.

В частности, речь идет о кредитах по программе SAFE. Это новый финансовый инструмент ЕС, предусматривающий привлечение до 150 миллиардов евро, чтобы помочь государствам-членам ЕС увеличить расходы на совместные закупки в сфере обороны.

Кредиты предусмотрены привлекательными условиями и конкурентными ставками на длительный срок. Публично было объявлено, что государства-члены могут осуществлять закупки "вместе с Украиной, для Украины и у Украины".

Впрочем, главная идея программы SAFE заключалась в том, чтобы обеспечить расцвет украинской и европейской оборонной промышленности за счет увеличения заказов, поэтому использование этого механизма закупок в США может создать определенные трудности и загнать ЕС в еще большую зависимость от Вашингтона.

"Государства-члены не подпадают под регулирование относительно того, как именно они тратят средства на оборону. Если они решат, что все деньги пойдут в США или Южную Корею — так и будет. Я буду критиковать такое решение. Я скажу: хорошо, это тоже решение государства. Но мы должны развивать европейскую промышленность, ведь это — один из наших оборонных ресурсов. Однако государства-члены свободны в своих решениях", — среди прочего говорил еврокомиссар в ходе своего выступления.

Ранее "Телеграф" писал, чего ждать Украине, пока политики в Брюсселе идут на "каникулы".