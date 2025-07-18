Испытания на россиянах: Украина предложила иностранным производителям оружия уникальную возможность

Уже составлен список военных технологий, которые Украина хотела бы опробовать

Украина предлагает иностранным производителям вооружения уникальную возможность. Они могут опробовать свое оружие на поле боя, на фронте войны Украины против российских оккупантов. В том числе на живых россиянах, пытающихся наступать в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский государственный кластер испытаний Brave1. Платформа объявила о схеме "Испытания в Украине": иностранные компании могут прислать образцы вооружения украинским военным и получить отчеты о применении этого оружия на поле боя.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", – рассказал журналистам руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

Он отметил, что схема вызвала большой интерес у производителей, однако не стал называть списки будущих участников и раскрывать детали функционирования схемы испытаний. Мороз также упомянул, что составлен список военных технологий, которые Украина хотела бы опробовать. Приоритетное направление – противовоздушная оборона, ИИ-решения для оружия и т.д.

"У нас есть список приоритетов. Один из них – это противовоздушная оборона: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против управляемых бомб", – отметил украинский разработчик.

Напомним, что для противодействия российским дронам украинские военные начали использовать 5,56 мм патроны для винтовок НАТО типа CZ Bren и M4. После выстрела их пули распадаются на пять дробинок, эффективно поражающих БПЛА на расстоянии до 50 метров. Однако этого недостаточно: для противодействия вражеским дронам нужны комплексные меры.

Добавим, что специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил восхищение украинскими беспилотниками. Келлог вместе с украинскими должностными лицами посетил несколько оборонных объектов и заявил, что в восторге от них.