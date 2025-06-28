Таких лишь три: где находятся безопасные озера Ивано-Франковской области (фото)
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Где можно отдохнуть на озерах на Прикарпатье
Хотя лето в этом году пока особо жаркими днями не радует, однако люди все равно не теряют момента, чтобы собраться отдохнуть неподалеку от крупных водоемов. Власти Ивано-Франковской области предупредили, открытых озер в области всего лишь три.
Об этом говорится в сюжете, который вышел на местном новостном канале "Галичина". Речь идет о городском озере в Ивано-Франковске, а также еще двух в селе Поляныця, неподалеку от известного курорта Буковель.
"Зоны отдыха надо выбирать обустроенные, так как загрязненная вода может нести в себе угрозу. Например, с инфекционными болезнями, вроде гепатита А, шигеллеза, лептоспироза, ротавирусы, энтровирусы, которые очень опасны для здоровья", — рассказал заместитель директора городского ОЦКПБ Иван Куйбида.
Городское озеро
Также известное как Станиславское море, озеро расположено к юго-западу от центра Ивано-Франковска. Существует оно с 1955 года и с тех пор стало одним из любимых мест отдыха для горожан.
В водоеме есть свой небольшой остров, который называется Островом любви. На нем есть каменные дорожки, скамейки и фонари, потому не удивительно, что его часто выбирают парочки для вечерних прогулок.
Озера Буковеля
В селе Поляница, возле которого находится всем известный туристический комплекс, есть аж два озера — Озеро Молодости и еще одно с подозрительным названием Озеро с технической водой.
Несмотря на название, озеро принимает посетителей, а на месте даже есть вейкборд-парк STVAV14. Оба водоема находятся неподалеку друг от друга, так что если отдыхающим не понравилось на одном из них, всегда можно перейти на другое.
Ранее Телеграф также рассказывал, как выглядит Яворовское море и как туда попасть. Там целебная вода и невероятные виды.