Таких лишь три: где находятся безопасные озера Ивано-Франковской области (фото)

Где можно отдохнуть на озерах на Прикарпатье

Хотя лето в этом году пока особо жаркими днями не радует, однако люди все равно не теряют момента, чтобы собраться отдохнуть неподалеку от крупных водоемов. Власти Ивано-Франковской области предупредили, открытых озер в области всего лишь три.

Об этом говорится в сюжете, который вышел на местном новостном канале "Галичина". Речь идет о городском озере в Ивано-Франковске, а также еще двух в селе Поляныця, неподалеку от известного курорта Буковель.

"Зоны отдыха надо выбирать обустроенные, так как загрязненная вода может нести в себе угрозу. Например, с инфекционными болезнями, вроде гепатита А, шигеллеза, лептоспироза, ротавирусы, энтровирусы, которые очень опасны для здоровья", — рассказал заместитель директора городского ОЦКПБ Иван Куйбида.

Городское озеро

Также известное как Станиславское море, озеро расположено к юго-западу от центра Ивано-Франковска. Существует оно с 1955 года и с тех пор стало одним из любимых мест отдыха для горожан.

В водоеме есть свой небольшой остров, который называется Островом любви. На нем есть каменные дорожки, скамейки и фонари, потому не удивительно, что его часто выбирают парочки для вечерних прогулок.

Городское озеро Ивано-Франковск

Городское озер на карте

Озера Буковеля

В селе Поляница, возле которого находится всем известный туристический комплекс, есть аж два озера — Озеро Молодости и еще одно с подозрительным названием Озеро с технической водой.

Несмотря на название, озеро принимает посетителей, а на месте даже есть вейкборд-парк STVAV14. Оба водоема находятся неподалеку друг от друга, так что если отдыхающим не понравилось на одном из них, всегда можно перейти на другое.

Озеро Молодости

Озеро с технической водой

Озера Поляныци

Ранее Телеграф также рассказывал, как выглядит Яворовское море и как туда попасть. Там целебная вода и невероятные виды.