Целебная вода и невероятные виды. Как выглядит Яворовское море и как туда попасть

Это самое большое искусственное озеро в Украине

В Украине немало живописных мест, где можно отдохнуть летом и насладиться природой. К примеру, Яворивский карьер, который еще называют озером Сирка.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом месте и сколько здесь стоит отдых. Заметим, что Яворовский карьер находится недалеко от Яворова Львовской области.

Яворовский карьер

Яворское море или озеро Сирка — самое искусственное озеро в Украине. Оно до 70 м глубиной и более 200 млн м объемом. Этот водоем создали по проекту Львовского института "Гидрохимпром" на месте бывшего карьера ("Яворовская сера") по добыче серы. Карьер заполняли водой в 2002-2006 годах. Кроме того, еще около пяти лет формировалась береговая линия.

Яворовское море

Поскольку озеро было создано на основе серного карьера, к тому же открытые залежи самородной серы не были изолированы перед заполнением водой, в воду попадают соединения серы. Мнение ученых относительно пользы этой воды разное: некоторые считают, что вода приобрела лечебные свойства и сера способствует чистоте водоема. Но есть мнение, что со временем сера будет накапливаться в воде, пока не достигнет критического предела и не начнут погибать растения и животные в этом водоеме.

В настоящее время сероводородная зона расположена на глубине более 25 м. Не следует забывать, что это одно из крупнейших искусственных озер, поэтому во время сильных ветров могут подниматься волны высотой до 1,5 м.

Озеро Сирка

Отдых на Яворовском море

На озере Сирка есть несколько видов активного отдыха, кроме стандартного купания в водоеме и загорания на пляже. Из-за больших объемов озера здесь доступны не только катания на сапах и каяках. Все люди могут попробовать популярные направления – виндсерфинг, кайтсерфинг, гидроциклы, SUP, флайборд, даже катание на квадроциклах и багги. К тому же на озере есть зоны для рыбаков, где можно насладиться красотой природы и любимым хобби.

У Яворовского карьера есть четко отграниченные зоны, где можно купаться и отдыхать. Ведь благодаря своей глубоководности это озеро может быть опасно, особенно в штормовую погоду.

Яворовское море

Сколько стоит отдых и как добраться

На территории карьера есть несколько баз отдыха, в том числе Sirka Camp/Sirka Space, где стоимость номера стартует от 6800 грн за человека. Посещение пляжной зоны от 450 грн, а VIP-пляжа – до 1200 сутки. Но поблизости есть и более доступные места. Заметим, что рыбалка в этих местах бесплатна.

Яворовский карьер на карте

Как доехать до озера Сирка

общественным транспортом. Из Львова есть прямой автобус или маршрутки в направлении Шкло или Новояр. Вставать следует либо на остановке "Химическая", либо "Шевченковская Администрация" — это в 2-3 минах от карьера.

Из Львова есть прямой автобус или маршрутки в направлении Шкло или Новояр. Вставать следует либо на остановке "Химическая", либо "Шевченковская Администрация" — это в 2-3 минах от карьера. на собственном авто ехать из Львова примерно час. Следовать через Окружную дорогу к Новому Яру/Стеклу. Парковка на территории Sirka Camp где-то 40 грн.

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