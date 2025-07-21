Кушать груши стало опасно из-за необычных насекомых: в чем проблема

Потребление груш и других фруктов из деревьев, на которых сидят насекомые, не рекомендуется по нескольким причинам

На территории пересохшего Каховского водохранилища в Запорожской области продолжается нашествие египетской саранчи. Насекомые создают серьезную угрозу для сельского хозяйства и экосистемы региона.

О нашествии насекомых сообщили в местных телеграмм-каналах. Согласно последним данным, плотность саранчи в регионе составляет 40-50 особей на квадратный метр, а в отдельных наиболее пораженных зонах этот показатель достигает критических 80 особей на м².

Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.

Почему нельзя есть фрукты из пораженных деревьев

Потребление груш и других фруктов с деревьев, на которых сидит саранча, не рекомендуется по нескольким причинам:

Загрязнение экскрементами: Сарана оставляет большое количество отходов жизнедеятельности на плодах.

Сарана оставляет большое количество отходов жизнедеятельности на плодах. Патогенные микроорганизмы : Насекомые переносят бактерии и вирусы.

: Насекомые переносят бактерии и вирусы. Повреждения плодов : Сарана прогрызает кожицу фруктов, что приводит к их порче и развитию грибковых инфекций.

: Сарана прогрызает кожицу фруктов, что приводит к их порче и развитию грибковых инфекций. Токсичные вещества: При стрессе саранча может выделять защитные вещества, опасные для человеческого организма.

Что еще уничтожает саранча

Египетская саранча чрезвычайно всеядна и агрессивна:

Сельскохозяйственные культуры:

Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза).

Подсолнечник и другие масличные культуры.

Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста).

Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы).

Садовые и декоративные растения:

Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни).

Виноград.

Декоративные цветы и кустарники.

Газонная трава.

Дикая растительность:

Степные травы.

Камыш и водная растительность.

Молодые побеги деревьев и кустарников.

Практически любую зеленую массу.

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