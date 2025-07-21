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Кушать груши стало опасно из-за необычных насекомых: в чем проблема

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Груши Новость обновлена 21 июля 2025, 09:39
Груши. Фото Коллаж "Телеграф"

Потребление груш и других фруктов из деревьев, на которых сидят насекомые, не рекомендуется по нескольким причинам

На территории пересохшего Каховского водохранилища в Запорожской области продолжается нашествие египетской саранчи. Насекомые создают серьезную угрозу для сельского хозяйства и экосистемы региона.

О нашествии насекомых сообщили в местных телеграмм-каналах. Согласно последним данным, плотность саранчи в регионе составляет 40-50 особей на квадратный метр, а в отдельных наиболее пораженных зонах этот показатель достигает критических 80 особей на м².

Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.

Почему нельзя есть фрукты из пораженных деревьев

Потребление груш и других фруктов с деревьев, на которых сидит саранча, не рекомендуется по нескольким причинам:

  • Загрязнение экскрементами: Сарана оставляет большое количество отходов жизнедеятельности на плодах.
  • Патогенные микроорганизмы: Насекомые переносят бактерии и вирусы.
  • Повреждения плодов: Сарана прогрызает кожицу фруктов, что приводит к их порче и развитию грибковых инфекций.
  • Токсичные вещества: При стрессе саранча может выделять защитные вещества, опасные для человеческого организма.

Что еще уничтожает саранча

Египетская саранча чрезвычайно всеядна и агрессивна:

Сельскохозяйственные культуры:

  • Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза).
  • Подсолнечник и другие масличные культуры.
  • Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста).
  • Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы).

Садовые и декоративные растения:

  • Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни).
  • Виноград.
  • Декоративные цветы и кустарники.
  • Газонная трава.

Дикая растительность:

  • Степные травы.
  • Камыш и водная растительность.
  • Молодые побеги деревьев и кустарников.
  • Практически любую зеленую массу.

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#Груша #Сарана #Опасные фрукты