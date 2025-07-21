Кушать груши стало опасно из-за необычных насекомых: в чем проблема
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Потребление груш и других фруктов из деревьев, на которых сидят насекомые, не рекомендуется по нескольким причинам
На территории пересохшего Каховского водохранилища в Запорожской области продолжается нашествие египетской саранчи. Насекомые создают серьезную угрозу для сельского хозяйства и экосистемы региона.
О нашествии насекомых сообщили в местных телеграмм-каналах. Согласно последним данным, плотность саранчи в регионе составляет 40-50 особей на квадратный метр, а в отдельных наиболее пораженных зонах этот показатель достигает критических 80 особей на м².
Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.
Почему нельзя есть фрукты из пораженных деревьев
Потребление груш и других фруктов с деревьев, на которых сидит саранча, не рекомендуется по нескольким причинам:
- Загрязнение экскрементами: Сарана оставляет большое количество отходов жизнедеятельности на плодах.
- Патогенные микроорганизмы: Насекомые переносят бактерии и вирусы.
- Повреждения плодов: Сарана прогрызает кожицу фруктов, что приводит к их порче и развитию грибковых инфекций.
- Токсичные вещества: При стрессе саранча может выделять защитные вещества, опасные для человеческого организма.
Что еще уничтожает саранча
Египетская саранча чрезвычайно всеядна и агрессивна:
Сельскохозяйственные культуры:
- Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза).
- Подсолнечник и другие масличные культуры.
- Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста).
- Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы).
Садовые и декоративные растения:
- Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни).
- Виноград.
- Декоративные цветы и кустарники.
- Газонная трава.
Дикая растительность:
- Степные травы.
- Камыш и водная растительность.
- Молодые побеги деревьев и кустарников.
- Практически любую зеленую массу.
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