Їсти груші стало небезпечно через незвичних комах: у чому проблема

Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидять комахи не рекомендується з кількох причин

На території пересохлого Каховського водосховища у Запорізькій області продовжується нашестя єгипетської сарани. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.

Про нашестя комах повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згідно з останніми даними, щільність сарани в регіоні становить 40-50 особин на квадратний метр, а в окремих найбільш уражених зонах цей показник сягає критичних 80 особин на м².

Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Чому не можна їсти фрукти з уражених дерев

Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидить сарана не рекомендується з кількох причин:

Забруднення екскрементами : Сарана залишає велику кількість відходів життєдіяльності на плодах.

: Сарана залишає велику кількість відходів життєдіяльності на плодах. Патогенні мікроорганізми : Комахи переносять бактерії та віруси.

: Комахи переносять бактерії та віруси. Пошкодження плодів : Сарана прогризає шкірку фруктів, що призводить до їх псування та розвитку грибкових інфекцій.

: Сарана прогризає шкірку фруктів, що призводить до їх псування та розвитку грибкових інфекцій. Токсичні речовини: При стресі сарана може виділяти захисні речовини, небезпечні для людського організму.

Що ще знищує сарана

Єгипетська сарана є надзвичайно всеїдною та агресивною:

Сільськогосподарські культури:

Зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза).

Соняшник та інші олійні культури.

Овочеві культури (томати, огірки, капуста).

Бахчеві (кавуни, дині, гарбузи).

Садові та декоративні рослини:

Плодові дерева (яблуні, груші, сливи, черешні).

Виноград.

Декоративні квіти та чагарники.

Газонна трава.

Дика рослинність:

Степові трави.

Очерет та водна рослинність.

Молоді пагони дерев та чагарників.

Практично будь-яку зелену масу.

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