Їсти груші стало небезпечно через незвичних комах: у чому проблема
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Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидять комахи не рекомендується з кількох причин
На території пересохлого Каховського водосховища у Запорізькій області продовжується нашестя єгипетської сарани. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.
Про нашестя комах повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згідно з останніми даними, щільність сарани в регіоні становить 40-50 особин на квадратний метр, а в окремих найбільш уражених зонах цей показник сягає критичних 80 особин на м².
Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.
Чому не можна їсти фрукти з уражених дерев
Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидить сарана не рекомендується з кількох причин:
- Забруднення екскрементами: Сарана залишає велику кількість відходів життєдіяльності на плодах.
- Патогенні мікроорганізми: Комахи переносять бактерії та віруси.
- Пошкодження плодів: Сарана прогризає шкірку фруктів, що призводить до їх псування та розвитку грибкових інфекцій.
- Токсичні речовини: При стресі сарана може виділяти захисні речовини, небезпечні для людського організму.
Що ще знищує сарана
Єгипетська сарана є надзвичайно всеїдною та агресивною:
Сільськогосподарські культури:
- Зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза).
- Соняшник та інші олійні культури.
- Овочеві культури (томати, огірки, капуста).
- Бахчеві (кавуни, дині, гарбузи).
Садові та декоративні рослини:
- Плодові дерева (яблуні, груші, сливи, черешні).
- Виноград.
- Декоративні квіти та чагарники.
- Газонна трава.
Дика рослинність:
- Степові трави.
- Очерет та водна рослинність.
- Молоді пагони дерев та чагарників.
- Практично будь-яку зелену масу.
Раніше "Телеграф" писав, чому не варто їсти баклажани.