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Їсти груші стало небезпечно через незвичних комах: у чому проблема

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Груші Новина оновлена 21 липня 2025, 09:39
Груші. Фото Колаж "Телеграф"

Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидять комахи не рекомендується з кількох причин

На території пересохлого Каховського водосховища у Запорізькій області продовжується нашестя єгипетської сарани. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.

Про нашестя комах повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згідно з останніми даними, щільність сарани в регіоні становить 40-50 особин на квадратний метр, а в окремих найбільш уражених зонах цей показник сягає критичних 80 особин на м².

Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Чому не можна їсти фрукти з уражених дерев

Споживання груш та інших фруктів з дерев, на яких сидить сарана не рекомендується з кількох причин:

  • Забруднення екскрементами: Сарана залишає велику кількість відходів життєдіяльності на плодах.
  • Патогенні мікроорганізми: Комахи переносять бактерії та віруси.
  • Пошкодження плодів: Сарана прогризає шкірку фруктів, що призводить до їх псування та розвитку грибкових інфекцій.
  • Токсичні речовини: При стресі сарана може виділяти захисні речовини, небезпечні для людського організму.

Що ще знищує сарана

Єгипетська сарана є надзвичайно всеїдною та агресивною:

Сільськогосподарські культури:

  • Зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза).
  • Соняшник та інші олійні культури.
  • Овочеві культури (томати, огірки, капуста).
  • Бахчеві (кавуни, дині, гарбузи).

Садові та декоративні рослини:

  • Плодові дерева (яблуні, груші, сливи, черешні).
  • Виноград.
  • Декоративні квіти та чагарники.
  • Газонна трава.

Дика рослинність:

  • Степові трави.
  • Очерет та водна рослинність.
  • Молоді пагони дерев та чагарників.
  • Практично будь-яку зелену масу.

Раніше "Телеграф" писав, чому не варто їсти баклажани.

Теги:
#Груша #Сарана #Небезпечні фрукти