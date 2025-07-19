Обходите эти баклажаны десятой дорогой, если не хотите отравиться: как распознать опасный плод

Как и все паслёновые, баклажаны могут нанести вред

Баклажаны давно завоевали любовь гурманов по всему миру — их жарят, тушат, запекают, фаршируют. Но несмотря на популярность, этот овощ таит в себе определённую опасность.

Некоторые баклажаны могут быть не просто невкусными, а вредными для здоровья. "Телеграф" разбирался, какие баклажаны не стоит покупать и употреблять в пищу.

Перезрелые и старые баклажаны

Одно из опасных веществ, содержащихся в баклажанах, — соланин. Именно он придает этим овощам характерную горечь. Это природный токсин из группы алкалоидов, которым растения семейства паслёновых (в том числе картофель, томаты и баклажаны) защищаются от насекомых. В небольшом количестве он не опасен, но в старых или перезрелых плодах его концентрация может возрастать.

Как понять, что баклажан перезрел:

Кожура теряет блеск, становится тусклой и морщинистой.

Мякоть плотная, с большим количеством тёмных семечек.

Вкус горький даже после термической обработки.

Симптомы отравления соланином включают тошноту, рвоту, боль в животе, головокружение и даже судороги в тяжёлых случаях. Поэтому старые баклажаны лучше не есть вообще.

Зелёные и недозрелые баклажаны

Если переспелые плоды опасны из-за накопления соланина, то и совсем зелёные баклажаны — не подарок. В них уровень этого алкалоида тоже может быть повышен. Кроме того, незрелые баклажаны имеют твёрдую структуру и более выраженную горечь.

Оптимальное время сбора баклажанов — когда они достигли характерного фиолетового цвета (или белого, зелёного — в зависимости от сорта), но ещё не затвердели. Мякоть должна быть светлой, без потемнений, а кожура — гладкой и блестящей.

Баклажаны с признаками порчи

Любые плоды с плесенью, вмятинами, чёрными пятнами или неприятным запахом лучше сразу отправить в мусорное ведро. Даже если повреждён только кусочек, споры плесени или бактерии могут уже проникнуть в мякоть. Термическая обработка не всегда способна уничтожить токсины, вырабатываемые грибками. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиков и детей.

Как убрать горечь из баклажанов

Существует способ, который помогает убрать горечь из плодов. Перед приготовлением нарежьте овощ, посыпьте солью и оставьте на 20–30 минут. Затем промойте и обсушите. Это поможет вытянуть лишнюю влагу и горечь, в том числе и часть соланина. Но важно понимать: этот приём не спасёт перезрелые или испорченные плоды — только допустимо горькие, но свежие.

Не все баклажаны одинаково полезны. Чтобы обезопасить себя, стоит выбирать молодые, гладкие, упругие плоды без повреждений и обязательно проверять их на вкус и запах. А вот от перезрелых, подгнивших или слишком зелёных лучше отказаться.

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