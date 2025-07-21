Не путайте с Россией: где еще можно увидеть двуглавого орла в мире и даже в Киеве (фото)

Двуглавый орел — один из древнейших символов власти в мировой истории, происхождение которого часто ошибочно связывают только с Россией

Когда речь заходит о двуглавом орле, многие автоматически ассоциируют этот символ с Российской империей или современной Россией. Однако в реальности история этого образа гораздо богаче и уходит корнями в глубокое прошлое человечества — задолго до появления русского государства.

Для большинства народов двойная голова орла — это символ силы, мудрости, единства и независимости. Его появление на гербах — свидетельство сложной истории государств и культур, их борьбы за суверенитет, независимость и духовные ценности.

Византия: истоки символа

Двуглавый орел впервые появился как государственный герб в Византийской империи, начиная с IV века. Для византийцев этот символ олицетворял единство духовной (церковной) и светской власти, а две головы — двойную защиту империи на Западе и Востоке. После падения Константинополя в 1453 году символ был подхвачен наследниками Византии — Сербией, Албанией и даже некоторыми частями Османской империи.

Герб Византийской империи

Эпоха империй: Габсбурги, Священная Римская империя, Восток

Двуглавый орел быстро стал символом монархической власти по всей Европе. С VIII века символ появляется на гербе Священной Римской империи, а вместе с ним — в Австрийской (Габсбургской) монархии, и даже в таких регионах, как Ломбардо-Венецианское королевство в Италии.

Герб Священной Римской империи, 1510 год

На Востоке похожий образ можно было встретить и в мусульманском мире — в султанате Рум (Средняя Азия и Малая Азия) и Трапезундской империи. Двуглавый орел украшал и печати царей Грузии.

Двуглавый орел на Балканах

На Балканском полуострове символ был особенно популярен в средние века. Сербская империя (XIV век) использовала его как один из главных государственных символов. Современная Сербия и Черногория гордо сохраняют этот знак и в своём нынешнем гербе. В Албании двуглавый орел давно стал национальным символом, появляясь на гербе, флаге и монетах.

Герб Сербской империи, 15 век

Украинский след: двуглавый орел на Черниговщине

Сюрприз для украинцев — этот символ украшает и герб Черниговской области. Здесь он появился как отсылка к древней истории региона и тесным связям с европейской и византийской традицией. Это ещё одно подтверждение тому, что двуглавый орел — не только "русский" и не только имперский символ.

Герб Черниговской области

Символика по всему миру

Двуглавого орла можно увидеть даже в самых неожиданных уголках мира: его можно найти на гербе голландского Гронингена, шотландского города Перт, боливийского Потоси и многих других регионах.

Где сегодня "живет" двуглавый орел

Этот древний символ дошел до наших дней и официально используется в государственной символике сразу нескольких современных стран:

1. Албания

Красный флаг с черным двуглавым орлом – символ албанской независимости и национальной идентичности. Этот древний знак ассоциируется с князем Скандербегом и борьбой за свободу.

2. Сербия

Двуглавый орел украшает герб Сербии, олицетворяя преемственность византийско-сербской традиции и государственности.

3. Черногория

Современный герб Черногории тоже содержит золотого двуглавого орла с коронами – символ суверенитета и исторической связи с Византией и Сербией.

Двуглавые орлы в Киеве

Несмотря на бурную историю и изменение отношения к символу, в Киеве до сих пор можно найти двуглавых орлов как часть архитектурного и культурного наследия. Вот основные места, где они сохранились и доступны для обозрения:

Киево-Печерская лавра

Барельефы двуглавых орлов украшают колокольню архитектурного комплекса XVIII века. Они символизируют связь с православной византийской традицией и историческим прошлым Киева.

Большая Лаврская колокольня

Софийский собор (Собор Святой Софии)

Двуглавые орлы заметны на Царских вратах иконостаса, а также можно увидеть их элементы на колокольне. Здесь орёл выступает как религиозно-культурный символ, унаследованный от Византии.

Царские врата главного иконостаса Софии Киевской

Двуглавые орлы изображены в декорированном оформлении первого яруса колокольни

Двуглавый орёл в Киеве — это прежде всего историко-культурный символ, связанный с византийским и европейским наследием. Несмотря на ассоциации с российской имперской символикой, основу этого образа составляет гораздо более древняя и многогранная традиция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трезубец был далеко не первым из княжеских знаков Киевской династии. Система княжеских символов начала активно развиваться с Х века.