Над сотней вокзалов Украины подняли Флаг надежды: что означает бело-черный стяг

Над вокзалами Украины подняли символ поддержки для тех, кто до сих пор не дома

Над сотней вокзалов Украины взвился новый флаг — бело-черный Флаг надежды. Его подняли в честь украинских военнопленных, пропавших без вести защитников, а также не вернувшихся из плена.

Это совместная инициатива АО "Укрзализныця" и благотворительного фонда "Стальные", созданного по инициативе Героя Украины Сергея Волынского ("Волыны"). Именно он является автором идеи создания символа напоминания, что каждый пленный или пропавший должен вернуться домой.

Флаг надежды в Киеве

Флаг надежды во Львове

На флаге белой и черной полосы. "Черная — о смерти, плене и потерях. Белая — о надежде и непрекращающейся борьбе за своих. Вместе эти цвета сливаются в единое полотно — символ несокрушимой борьбы за каждого украинца, кто еще не дома", — говорит Сергей Волынский.

Флаг надежды в Одессе Флаг надежды в Мерефе Флаг надежды на Южном вокзале в Киеве

Этот флаг будет поднят до тех пор, пока все украинцы не вернутся домой. Сорок железнодорожников в плену, еще более 400 — считаются пропавшими без вести. Поднятое знамя — призыв к действию: не забывать о них и не молчать. "Мы хотим дать этой инициативе толчок — независимо от того, это частный бизнес, или государственное учреждение — поднять бело-черный флаг в знак поддержки всех пленных", — отметил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Флаг надежды на станции Тростянец-Смородино Флаг надежды в Шостке Флаг надежды в Ровно

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине запустили арт-вагон, в котором есть выставка, посвященная несокрушимости украинцев. Он создан в партнерстве с американским меценатом Говардом Баффетом.