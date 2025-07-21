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Не плутайте з Росією: де ще можна побачити двоголового орла у світі та навіть у Києві (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Герб із двоголовим орлом
Герб із двоголовим орлом. Фото Колаж "Телеграфа"

Двоголовий орел — один із найдавніших символів влади у світовій історії, походження якого часто помилково пов’язують лише з Росією

Коли йдеться про двоголового орла, багато хто автоматично асоціює цей символ з Російською імперією або сучасною Росією. Однак насправді історія цього образу набагато багатша і сягає корінням у глибоке минуле людства — задовго до появи російської держави.

Більшість народів подвійна голова орла — це символ сили, мудрості, єдності та незалежності. Його поява на гербах — свідчення складної історії держав та культур, їхньої боротьби за суверенітет, незалежність та духовні цінності.

Візантія: витоки символу

Двоголовий орел вперше з’явився як державний герб у Візантійській імперії, починаючи з IV ст. Для візантійців цей символ уособлював єдність духовної (церковної) та світської влади, а дві голови – подвійний захист імперії на Заході та Сході. Після падіння Константинополя в 1453 символ був підхоплений спадкоємцями Візантії — Сербією, Албанією і навіть деякими частинами Османської імперії.

Герб Візантійської імперії

Епоха імперій: Габсбурги, Священна Римська імперія, Схід

Двоголовий орел швидко став символом монархічної влади по всій Європі. З VIII століття символ з’являється на гербі Священної Римської імперії, а разом з ним — в Австрійській (Габсбурзькій) монархії і навіть у таких регіонах, як Ломбардо-Венеціанське королівство в Італії.

Герб Священної Римської імперії, 1510 рік

На Сході схожий образ можна було зустріти й у мусульманському світі — у султанаті Рум (Середня Азія та Мала Азія) та Трапезундській імперії. Двоголовий орел прикрашав і печатку царів Грузії.

Двоголовий орел на Балканах

На Балканському півострові символ був особливо популярний у середні віки. Сербська імперія (XIV століття) використовувала його як один із головних державних символів. Сучасна Сербія та Чорногорія гордо зберігають цей знак і у своєму нинішньому гербі. В Албанії двоголовий орел давно став національним символом, з’являючись на гербі, прапорі та монетах.

Герб Сербської імперії, 15 століття

Український слід: двоголовий орел на Чернігівщині

Сюрприз для українців — цей символ прикрашає і герб Чернігівської області. Тут він з'явився як відсилання до давньої історії регіону і тісних зв'язків з європейською та візантійською традицією. Це ще одне підтвердження того, що двоголовий орел — не тільки "російський" і не тільки імперський символ.

Герб Чернігівської області

Символіка по всьому світу

Двоголового орла можна побачити навіть у найнесподіваніших куточках світу: його можна знайти на гербі голландського Гронінгена, шотландського міста Перт, болівійського Потосі та багатьох інших регіонах.

Де сьогодні "живе" двоголовий орел

Цей давній символ дійшов до наших днів і офіційно використовується в державній символіці одразу кількох сучасних країн:

1. Албанія

Червоний прапор із чорним двоголовим орлом – символ албанської незалежності та національної ідентичності. Цей давній знак асоціюється із князем Скандербегом та боротьбою за свободу.

2. Сербія

Двоголовий орел прикрашає герб Сербії, уособлюючи наступність візантійсько-сербської традиції та державності.

3. Чорногорія

Сучасний герб Чорногорії також містить золотого двоголового орла з коронами – символ суверенітету та історичного зв’язку з Візантією та Сербією.

Двоголові орли у Києві

Попри бурхливу історію та зміну ставлення до символу, у Києві досі можна знайти двоголових орлів як частину архітектурної та культурної спадщини. Ось основні місця, де вони збереглися та доступні для огляду:

  • Києво-Печерська лавра

Барельєфи двоголових орлів прикрашають дзвіницю архітектурного комплексу XVIII ст. Вони символізують зв’язок із православною візантійською традицією та історичним минулим Києва.

Велика Лаврська дзвіниця
  • Софійський собор (Собор Святої Софії)

Двоголові орли помітні на Царській брамі іконостаса, а також можна побачити їх елементи на дзвіниці. Тут орел постає як релігійно-культурний символ, успадкований від Візантії.

Царська брама головного іконостасу Софії Київської
Двоголові орли зображені у декорованому оформленні першого ярусу дзвіниці

Двоголовий орел у Києві — це насамперед історико-культурний символ, пов’язаний із візантійською та європейською спадщиною. Незважаючи на асоціації з російською імперською символікою, основу цього образу становить набагато давніша і багатогранніша традиція.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тризуб був далеко не першим із князівських знаків Київської династії. Система князівських символів почала активно розвиватися з Х ст.

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