Не плутайте з Росією: де ще можна побачити двоголового орла у світі та навіть у Києві (фото)
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Двоголовий орел — один із найдавніших символів влади у світовій історії, походження якого часто помилково пов’язують лише з Росією
Коли йдеться про двоголового орла, багато хто автоматично асоціює цей символ з Російською імперією або сучасною Росією. Однак насправді історія цього образу набагато багатша і сягає корінням у глибоке минуле людства — задовго до появи російської держави.
Більшість народів подвійна голова орла — це символ сили, мудрості, єдності та незалежності. Його поява на гербах — свідчення складної історії держав та культур, їхньої боротьби за суверенітет, незалежність та духовні цінності.
Візантія: витоки символу
Двоголовий орел вперше з’явився як державний герб у Візантійській імперії, починаючи з IV ст. Для візантійців цей символ уособлював єдність духовної (церковної) та світської влади, а дві голови – подвійний захист імперії на Заході та Сході. Після падіння Константинополя в 1453 символ був підхоплений спадкоємцями Візантії — Сербією, Албанією і навіть деякими частинами Османської імперії.
Епоха імперій: Габсбурги, Священна Римська імперія, Схід
Двоголовий орел швидко став символом монархічної влади по всій Європі. З VIII століття символ з’являється на гербі Священної Римської імперії, а разом з ним — в Австрійській (Габсбурзькій) монархії і навіть у таких регіонах, як Ломбардо-Венеціанське королівство в Італії.
На Сході схожий образ можна було зустріти й у мусульманському світі — у султанаті Рум (Середня Азія та Мала Азія) та Трапезундській імперії. Двоголовий орел прикрашав і печатку царів Грузії.
Двоголовий орел на Балканах
На Балканському півострові символ був особливо популярний у середні віки. Сербська імперія (XIV століття) використовувала його як один із головних державних символів. Сучасна Сербія та Чорногорія гордо зберігають цей знак і у своєму нинішньому гербі. В Албанії двоголовий орел давно став національним символом, з’являючись на гербі, прапорі та монетах.
Український слід: двоголовий орел на Чернігівщині
Сюрприз для українців — цей символ прикрашає і герб Чернігівської області. Тут він з'явився як відсилання до давньої історії регіону і тісних зв'язків з європейською та візантійською традицією. Це ще одне підтвердження того, що двоголовий орел — не тільки "російський" і не тільки імперський символ.
Символіка по всьому світу
Двоголового орла можна побачити навіть у найнесподіваніших куточках світу: його можна знайти на гербі голландського Гронінгена, шотландського міста Перт, болівійського Потосі та багатьох інших регіонах.
Де сьогодні "живе" двоголовий орел
Цей давній символ дійшов до наших днів і офіційно використовується в державній символіці одразу кількох сучасних країн:
1. Албанія
Червоний прапор із чорним двоголовим орлом – символ албанської незалежності та національної ідентичності. Цей давній знак асоціюється із князем Скандербегом та боротьбою за свободу.
2. Сербія
Двоголовий орел прикрашає герб Сербії, уособлюючи наступність візантійсько-сербської традиції та державності.
3. Чорногорія
Сучасний герб Чорногорії також містить золотого двоголового орла з коронами – символ суверенітету та історичного зв’язку з Візантією та Сербією.
Двоголові орли у Києві
Попри бурхливу історію та зміну ставлення до символу, у Києві досі можна знайти двоголових орлів як частину архітектурної та культурної спадщини. Ось основні місця, де вони збереглися та доступні для огляду:
- Києво-Печерська лавра
Барельєфи двоголових орлів прикрашають дзвіницю архітектурного комплексу XVIII ст. Вони символізують зв’язок із православною візантійською традицією та історичним минулим Києва.
- Софійський собор (Собор Святої Софії)
Двоголові орли помітні на Царській брамі іконостаса, а також можна побачити їх елементи на дзвіниці. Тут орел постає як релігійно-культурний символ, успадкований від Візантії.
Двоголовий орел у Києві — це насамперед історико-культурний символ, пов’язаний із візантійською та європейською спадщиною. Незважаючи на асоціації з російською імперською символікою, основу цього образу становить набагато давніша і багатогранніша традиція.
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