Не плутайте з Росією: де ще можна побачити двоголового орла у світі та навіть у Києві (фото)

Двоголовий орел — один із найдавніших символів влади у світовій історії, походження якого часто помилково пов’язують лише з Росією

Коли йдеться про двоголового орла, багато хто автоматично асоціює цей символ з Російською імперією або сучасною Росією. Однак насправді історія цього образу набагато багатша і сягає корінням у глибоке минуле людства — задовго до появи російської держави.

Більшість народів подвійна голова орла — це символ сили, мудрості, єдності та незалежності. Його поява на гербах — свідчення складної історії держав та культур, їхньої боротьби за суверенітет, незалежність та духовні цінності.

Візантія: витоки символу

Двоголовий орел вперше з’явився як державний герб у Візантійській імперії, починаючи з IV ст. Для візантійців цей символ уособлював єдність духовної (церковної) та світської влади, а дві голови – подвійний захист імперії на Заході та Сході. Після падіння Константинополя в 1453 символ був підхоплений спадкоємцями Візантії — Сербією, Албанією і навіть деякими частинами Османської імперії.

Герб Візантійської імперії

Епоха імперій: Габсбурги, Священна Римська імперія, Схід

Двоголовий орел швидко став символом монархічної влади по всій Європі. З VIII століття символ з’являється на гербі Священної Римської імперії, а разом з ним — в Австрійській (Габсбурзькій) монархії і навіть у таких регіонах, як Ломбардо-Венеціанське королівство в Італії.

Герб Священної Римської імперії, 1510 рік

На Сході схожий образ можна було зустріти й у мусульманському світі — у султанаті Рум (Середня Азія та Мала Азія) та Трапезундській імперії. Двоголовий орел прикрашав і печатку царів Грузії.

Двоголовий орел на Балканах

На Балканському півострові символ був особливо популярний у середні віки. Сербська імперія (XIV століття) використовувала його як один із головних державних символів. Сучасна Сербія та Чорногорія гордо зберігають цей знак і у своєму нинішньому гербі. В Албанії двоголовий орел давно став національним символом, з’являючись на гербі, прапорі та монетах.

Герб Сербської імперії, 15 століття

Український слід: двоголовий орел на Чернігівщині

Сюрприз для українців — цей символ прикрашає і герб Чернігівської області. Тут він з'явився як відсилання до давньої історії регіону і тісних зв'язків з європейською та візантійською традицією. Це ще одне підтвердження того, що двоголовий орел — не тільки "російський" і не тільки імперський символ.

Герб Чернігівської області

Символіка по всьому світу

Двоголового орла можна побачити навіть у найнесподіваніших куточках світу: його можна знайти на гербі голландського Гронінгена, шотландського міста Перт, болівійського Потосі та багатьох інших регіонах.

Де сьогодні "живе" двоголовий орел

Цей давній символ дійшов до наших днів і офіційно використовується в державній символіці одразу кількох сучасних країн:

1. Албанія

Червоний прапор із чорним двоголовим орлом – символ албанської незалежності та національної ідентичності. Цей давній знак асоціюється із князем Скандербегом та боротьбою за свободу.

2. Сербія

Двоголовий орел прикрашає герб Сербії, уособлюючи наступність візантійсько-сербської традиції та державності.

3. Чорногорія

Сучасний герб Чорногорії також містить золотого двоголового орла з коронами – символ суверенітету та історичного зв’язку з Візантією та Сербією.

Двоголові орли у Києві

Попри бурхливу історію та зміну ставлення до символу, у Києві досі можна знайти двоголових орлів як частину архітектурної та культурної спадщини. Ось основні місця, де вони збереглися та доступні для огляду:

Києво-Печерська лавра

Барельєфи двоголових орлів прикрашають дзвіницю архітектурного комплексу XVIII ст. Вони символізують зв’язок із православною візантійською традицією та історичним минулим Києва.

Велика Лаврська дзвіниця

Софійський собор (Собор Святої Софії)

Двоголові орли помітні на Царській брамі іконостаса, а також можна побачити їх елементи на дзвіниці. Тут орел постає як релігійно-культурний символ, успадкований від Візантії.

Царська брама головного іконостасу Софії Київської

Двоголові орли зображені у декорованому оформленні першого ярусу дзвіниці

Двоголовий орел у Києві — це насамперед історико-культурний символ, пов’язаний із візантійською та європейською спадщиною. Незважаючи на асоціації з російською імперською символікою, основу цього образу становить набагато давніша і багатогранніша традиція.

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