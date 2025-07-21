"Постановление суда здесь не нужно": юристы объяснили законность обысков и задержаний в НАБУ

Проведение следственных действий без определений суда не противоречит закону

Задержания и обыски в НАБУ без определения суда оправданы по некоторым делам. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без определений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены — оправдано.

"Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили истоки из судебной системы об определенных следственных действиях, проводимых с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история", – считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые предоставляют на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ допускает утечки информации.

Председателя ВСК и экс-замгенпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без определений суда.

"С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично", – сообщил он.

Как сообщалось сегодня, сотрудниками СБУ, ДБР и ОГП проводятся более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве России. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенную его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.