Слив данных врагу и контакты с Януковичем: в НАБУ нашли российских "кротов" (фото, видео) - обновлено

СБУ разоблачила предателей в НАБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора разоблачили предателей в антикоррупционном бюро. Правоохранители проводят обыски в разных регионах страны и задерживают работников НАБУ по подозрению в государственной измене.

Следственные действия касаются нескольких детективов, которые могли передавать секретную информацию вражеским спецслужбам и вести незаконный бизнес с Россией. Об этом сообщили источники "Телеграфа" в СБУ.

Пока известно о проведении серии обысков в разных областях Украины. По предварительной информации, детективы инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с российской федерацией и коррупционные действия в интересах олигархов.

UPD. В пресс-службе НАБУ подтвердили факт обысков у их детективов. При этом в ведомстве отмечают, что оперативные действия проводятся якобы без соответствующих постановлений суда.

Спецоперация СБУ и ОГП

Задержание подозреваемых

Обыски в домах подозреваемых

Источники в правоохранительных органах рассказали, что зафиксированы конкретные факты неофициального влияния российских спецслужб на сотрудников Бюро. Один из детективов передавал вражеской стороне секретные данные через окружение бывшего президента Виктора Януковича.

Детективов НАБУ подозревают в госизмене

Задержан еще один подозреваемый

Второй подозреваемый изменил государству и занимался незаконной торговой деятельностью с россией. Сегодня его задержала СБУ во время специальной операции.

Подробная информация о количестве задержанных и конкретных обвинениях будет обнародована после завершения следственных действий.

Что такое НАБУ?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – это государственный правоохранительный орган, который расследует коррупционные преступления топ-чиновников. НАБУ создали в 2014 году для борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.

Бюро расследует дела, где сумма ущерба превышает 5 миллионов гривен или которые относятся к должностным лицам. НАБУ имеет право проводить обыски, задержание и передавать дела в суд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что агент СБУ разоблачил "кротоферму" ФСБ в Москве. Мы рассказывали, как россияне вербовали агентов в Украине.