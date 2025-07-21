Со шрамами на лице и в кресле-коляске: избитую в Дубаи украинскую модель сейчас просто не узнать (фото, видео)

Девушка не может ходить и не все помнит

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с изуродованным телом на обочине дороги в Дубае в марте этого, наконец-то пришла в себя после перенесенных операций. Поначалу девушка не могла разговаривать и даже не узнавала родных, а теперь показалась в интервью российской пропагандистке. Сейчас Мария передвигается на инвалидной коляске и уже может разговаривать.

По словам модели, все началось с поездки в Дубаи и знакомства с парнем, по имени Артем, а затем она оказалась в гостиничном номере с ним и другими мужчинами. Об этом Мария Ковальчук рассказала в интервью путинистке Ксении Собчак.

В день, когда произошла трагедия, Мария должна была лететь в Таиланд, но в отеле в Дубае встретила знакомого. Они поднялись в номер, где находились друзья парня и договорились полететь в Таиланд всем вместе на частном самолете.

Мария Ковальчук к трагедии

Когда она сказала, что хочет выйти из номера, ребята стали агрессивными. Позже Мария попыталась сбежать через балкон, но новые "друзья" вернули ее обратно. Когда юноши вышли на балкон, девушка выбежала из гостиницы, а мужчины двинулись за ней. Мария оказалась в заброшенном здании.

В один момент, по словам потерпевшей, она перестала что-либо помнить. Мария предполагает, что ее могли ударить по голове или сбросить с высокого этажа. Дальше девушка помнит лишь момент, когда она остановила на дороге машину и попросила помощи у людей – они вызвали "скорую".

Мария Ковальчук к трагедии

Мария Ковальчук к трагедии

В каком состоянии сейчас девушка

Мария сейчас передвигается благодаря колесному креслу и костылям. На лице видны шрамы, а волосы девушки короткие, хотя раньше, судя по фото, были длинные.

Состояние Марии Ковальчук сейчас

Мария обнародовала фото снятого скальпа со своей головы. Однако, по правилам YouTube, подобные снимки нельзя показывать.

Фото: скриншот YouTube

Состояние волос Марии Ковальчук после трагедии. Фото: скриншот YouTube

Напомним, что Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубаи в марте 2025 года. У девушки было много переломов позвоночника, рук, ног и ступней. Когда она была госпитализирована, она перенесла много операций. Долго девушка не могла разговаривать, ничего не помнила и не могла узнать родных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Марии Ковальчук. Она работала моделью и снимала видео для платформы OnlyFans.