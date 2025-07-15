Назвала имена виновных? Украинская модель, найденная без сознания в Дубае, начала разговаривать

Девушка не узнает родных

Украинская модель Мария Ковальчук, которая загадочно исчезла в марте этого года в Дубае, а затем ее нашли с тяжелыми травмами и без сознания, до сих пор находится в больнице. Сейчас состояние девушки улучшилось – теперь она может говорить.

Однако она не помнит всех событий того вечера и даже не узнает родных. Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива".

Рядом с девушкой постоянно находится ее мама, Анна Ковальчук. Для СМИ женщина рассказала, что дочь не может вспомнить, что с ней произошло. А подруга Марии поделилась, что у девушки большие проблемы с памятью.

Мария уже перенесла восемь операций. Врачи прогнозируют, что реабилитация может длиться больше года. Однако девушка не может усидеть на месте.

Мама девушки уверяет, что знает, кто виноват в избиении ее дочери. По ее словам, эту информацию женщина уже передала в прокуратуру. Однако пока идет расследование, имен называть не хочет. Анна Ковальчук поделилась, что вместе с дочерью они планируют вернуться домой. Однако это стоит около 4000 долларов.

Мария Ковальчук

Напомним, что Мария Ковальчук уехала в Арабские Эмираты в декабре 2024 года. Через три месяца, в марте 2025-го, ее подруга сообщила, что девушка исчезла с радаров и не выходит на связь. Днем ранее Мария сообщала матери, что собирается остаться в отеле с двумя незнакомцами после роскошного празднования своего дня рождения. Через 10 дней девушку нашли на дороге в Дубае. У нее не было документов и телефона, а тело было изуродовано. У девушки были переломы рук, ног, позвоночника и ступней. После этого ее госпитализировали – сразу она перенесла несколько операции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможной версии того, как травмировалась Мария Ковальчук. Ранее дубайская полиция заявила, что Ковальчук вроде бы самостоятельно зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако родственники девушки категорически опровергли эту версию.