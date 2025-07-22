Трамп встретится с Путиным? Президент США анонсировал поездку в Китай

По словам лидера США, такой саммит состоится не совсем скоро

Президент США Дональд Трамп объявил о своих планах в ближайшее время посетить Китай. Он подтвердил, что получил приглашение от главы КНР Си Цзиньпина.

Об этом американский высокопоставленный чиновник заявил во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме. Отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае, Трамп отметил, что такая встреча возможна, но не дал прямого ответа.

"У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, вероятнее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры направили приглашение, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", — пояснил глава Вашингтона журналистам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не исключает проведения встречи Трампа и Путина в Пекине в сентябре во время мероприятий по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. Он подтвердил, что Путин намерен посетить Китай для участия в этих торжествах.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что встреча между Трампом, Си Цзиньпином и Путиным в Пекине 2 сентября вполне возможна. По его словам, Путин может стремиться получить определенные уступки американскому лидеру.

Климкин также предположил, что во время переговоров Трамп, Си и Путин могут обсудить разделение сфер влияния в мире, а Путин попытается добиться важных геополитических результатов.

"Телеграф" сообщал, что надежды на скорейшее прекращение боевых действий в Украине могут оказаться ложными — по крайней мере, в ближайшие недели. Хотя президент США Дональд Трамп заявляет о возможности "договориться" с президентом РФ Владимиром Путиным, Кремль вряд ли согласится на условия, которые можно воспринять как поражение.