Утратили даже остатки суверенитета: экс-посол Украины в США объяснил, почему Китай заступается за РФ

Китай извлекает немалую выгоду благодаря сотрудничеству с РФ

Пекин не только не боится слабой России, а наоборот — извлекает из ее ослабления максимальную выгоду. Китайская стратегия не подразумевает равноправного партнерства, и сегодня Россия фактически уже потеряла остатки суверенитета в отношениях с Пекином.

В такой ситуации Кремль не может диктовать никаких условий, а все геополитические дивиденды получает именно Китай. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "ZAXID.NET".

"Китай взял Россию под контроль. Россию уже назад не вернешь, потому что она ослаблена, и Китай пользуется этой слабой позицией, получая все, что хочет: и путь в Арктику, и экономическую, и демографическую экспансию без войны — на восточных регионах России. Даже нефть они получают по внутрироссийским ценам, потому что просто на российские цены".

Чалый подчеркнул, что стратегия Пекина теперь не предусматривает ни одной попытки "оторвать" Россию от антизападного вектора, ведь эта возможность была упущена самим Кремлем:

"Китай получил доступ к российским полезным ископаемым, а главный вопрос для него сейчас — как ослабить США. Путин сам закрыл для России возможность изменить курс. Теперь все планы будут переписаны".

По мнению дипломата, в новом глобальном порядке России больше не останется места:

"В этой ситуации России нет места в этом мире, как бы они ни хотели. Мир ее скоро выбросит после войны, как бы она ни закончилась. Если Россия не получит того, чего хочет Путин, и не уйдет на Европу, то она просто исчезнет с геополитической карты как центр силы — несмотря на большую территорию и население, которое уже далеко не то, что было раньше".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины заявила о попытке незаконного вывоза секретной технической документации в украинский ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун". По данным контрразведки, к этому причастны двое граждан Китая — отец и сын, задержанные при попытке передачи материалов иностранным спецслужбам.