Безопасность и поддержка вступления Украины в ЕС – приоритет для Польши, — Вицеспикер Кондратюк встретилась с Вицемаршалком Сейма Велиховской

Среди прочего, стороны обсудили итоги польского председательства в Совете Европейского Союза.

Безопасность и поддержка вступления Украины в ЕС остается одним из ключевых приоритетов Польши.

Об этом шла речь во время встречи Заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк с Вицемаршалком Сейма Польши Моникой Велиховской.

Елена Кондратюк поблагодарила Польшу за поддержку и стратегическую роль как крупнейшего логистического хаба, через который Украина получает американское вооружение. Она подчеркнула, что встреча в Варшаве проходит на фоне положительных новостей о возобновлении поставок американской военной помощи Украине.

"Благодарны Правительству Дональда Туска и Министру иностранных дел Радославу Сикорскому за проактивную позицию и постоянные обращения в США с просьбой возобновить военную помощь Украине и ввести более жесткие санкции против РФ", — отметила Елена Кондратюк.

Стороны обсудили итоги польского председательства в Совете Европейского Союза.

"К сожалению, мы не смогли открыть переговоры о вступлении через позицию Венгрии. Надеемся на председательство Дании и важную роль Польши в преодолении венгерского вето. Наша общая задача открыть переговорный процесс до конца этого года. Не имеем права терять драгоценное время, ведь это лишь играет на руку россии", — убеждена Вицеспикер.

Безопасность и поддержка вступления Украины в ЕС остается одним из ключевых приоритетов для Польши, заверила в свою очередь Вицемаршалок Сейма Польши Моника Велиховская. Она акцентировала, что Польша поддерживает скорейшее открытие переговоров Европейского Союза с Украиной по первому фундаментальному кластеру.

Елена Кондратюк и Моника Велиховская обсудили подготовку к Международной конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая пройдет на этой неделе в Риме (Италия). В ней также примет участие Премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В следующем году в Варшаве планируется еще одна большая конференция. Польша очень заинтересована стать хабом для послевоенного восстановления, восстановления общин и инвестиций в украинскую экономику. Вижу в этом значительный потенциал для развития нашего стратегического сотрудничества на уровне правительств и парламентов обоих государств", — подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

Участницы встречи как сопредседателя Парламентской ассамблеи Украины и Польши также предварительно договорились, что следующее заседание Ассамблеи состоится в сентябре 2025 года в Украине.