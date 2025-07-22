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Противостояние ведомств продолжается? НАБУ разоблачило чиновника СБУ на рекордной взятке, "ответ" не заставил себя ждать

Автор
Татьяна Крутякова
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НАБУ разоблачило чиновника СБУ на взятке Новость обновлена 22 июля 2025, 12:04
НАБУ разоблачило чиновника СБУ на взятке. Фото Колаж Телеграфу

Чиновнику уже сообщено о подозрении

НАБУ открыло материалы дела по подозрению должностного лица Службы безопасности Украины и еще двух человек, требовавших 300 тысяч долларов взятки. Накануне СБУ разоблачила предателей в антикоррупционном бюро.

Как сообщает пресс-служба Бюро, речь идет о начальнике сектора Департамента защиты национальной государственности. Он превысил служебные полномочия.

"По данным следствия, должностное лицо СБУ с сообщниками требовало 300 тыс. долл. США у лица, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных", — говорится в сообщении.

Известно, что он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Чиновник СБУ угрожал, что в случае отказа примет меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

"После получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тыс. долл. США злоумышленникам сообщили о подозрении. Действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины", — говорят в НАБУ.

СБУ разоблачила утечку информации с НАБУ

В то же время, Служба безопасности Украины продолжает расследовать дело руководителя детективов НАБУ в сотрудничестве с РФ и депутата от запрещенного ОПЗЖ Федора Христенко. Как сообщает пресс-служба, в доме у нардепа ОПЗЖ были обнаружены досье на детективов НАБУ и материалы прослушивания.

СБУ и Офис генпрокурора провели спецоперацию у бывшего нардепа Федора Христенко. В его доме обнаружили десятки служебных анкет детективов НАБУ и материалы негласных следственных действий. Среди "находок" — досье на сбежавшего в 2024 году руководителя межрегионального управления и анкета Тимура Аршавина.

СБУ разоблачила утечку информации из НАБУ
Досье на детектива НАБУ
СБУ разоблачила утечку информации из НАБУ
Найденные документы

Напомним, что Христенко подозревается в работе на ФСБ и системной коррупции в Бюро. По данным следствия, Христенко еще со времен сбежавшего президента Виктора Януковича был агентом российских спецслужб и имел влияние на НАБУ.

Реакция сети

В то же время, в сети пользователи отметили последовательность событий: сначала СБУ разоблачило предателей в НАБУ, затем Бюро открыло материалы дела взятки на 300 тысяч должностным лицом Службы безопасности. Украинцы называют это не просто расследованиями, а настоящим "противостоянием СБУ и НАБУ".

Что предшествовало

21 июля СБУ вместе с Офисом генпрокурора пришли к должностным лицам НАБУ с обысками по подозрению в государственной измене. Следственные действия касались нескольких детективов, которые могли передавать секретную информацию вражеским спецслужбам и вести незаконный бизнес с Россией. Одним из них оказался руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Оказалось, что он имел тесный контакт с депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ. Уже на следующий день 22 июля НАБУ обнародовали материалы дела, где чиновник СБУ подозревается во взятке, а через несколько минут Служба безопасности написала о сливе данных из НАБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нардеп и детектив НАБУ работали на Россию.

Теги:
#Украина #СБУ #Взятка #САП #НАБУ