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Под угрозой 7 областей? Что такое УМПБ-5 – новый российский КАБ, которым атаковали Харьков, и куда он достает (карта)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Обстрел Харькова 24 июля Новость обновлена 24 июля 2025, 16:15
Обстрел Харькова 24 июля. Фото Коллаж "Телеграф"

Управляемые авиационные бомбы Россия применяет часто

Утром 24 июля российская армия нанесла авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову. Под удар попал Шевченковский район, где расположена жилая застройка и гражданское предприятие. Сначала поступила информация о двух ударах, предварительно — по центральной части города.

"Телеграф" выяснил, что известно о боеприпасах, которые использовала РФ.

Атака на Харьков, что известно о последствиях сейчас

Один из КАБов попал возле многоэтажного дома, в результате чего загорелись около 15 автомобилей. Другой удар пришёлся по гражданскому объекту, где возник пожар.

Последствия удара по Харькову
Последствия удара по Харькову

По состоянию на 14:22 по официальным данным речь идёт уже о 37 пострадавших – среди них — две девочки: одна десятилетняя, другая — младенец в возрасте всего 28 дней, а также беременная женщина. Все они находятся в состоянии острой стрессовой реакции.

Обстрел Харькова 24 июля
Обстрел Харькова 24 июля

Кроме того, 17-летний парень и девушка получили взрывные ранения. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь.

Многоэтажка, пострадавшая от удара по Харькову
Многоэтажка, пострадавшая от удара по Харькову

Каким боеприпасом Россия ударила

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пуске управляемой авиационной бомбы тактической авиацией с северного направления.

По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, удар по Харькову был нанесён двумя управляемыми авиабомбами УМПБ-5, которые выпустил самолёт Су-34 из района населённого пункта Строитель в Белгородской области России. Ориентировочная дальность пуска составила около 100 километров.

"Сегодня — УМПБ-5, ранее — Д-30. В новой версии боевая часть весит 250 кг, как у фугасной авиационной бомбы, и имеет более толстый металлический корпус по сравнению с Д-30. Из-за этого модифицированные боеприпасы вызывают большие разрушения, а среди гражданского населения растёт количество раненых", — сообщил Борисенко.

Управляемые авиационные бомбы обычно подвешиваются к боевым самолётам типа Су-34 или Су-35. Чтобы осуществить удар таким оружием, вражеский самолёт должен приблизиться к фронту примерно на 30-40 километров. Если он подлетит ближе, существует риск, что его уничтожит украинская система противовоздушной обороны. Именно поэтому РФ пытается атаковать дистанционно — из-за пределов действия украинской ПВО, используя бомбы с навигационными модулями и крыльями.

С учётом указанных характеристик, этот тип вооружения может достигать таких населённых пунктов Черниговской, Сумской (в том числе и областной центр), Харьковской и сам Харьков, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Карта, куда могут долетать российские КАБы
Карта, куда могут долетать российские КАБы

Что известно об авиабомбах

Даже 50-километровая дальность применения КАБов означает, что под угрозой российских авиаударов уже длительное время находятся приграничные и прифронтовые районы — в частности, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье. Такие атаки стали регулярными в течение 2023-2025 годов.

Российские самолёты обычно сбрасывают управляемые авиабомбы с расстояния более 50 километров от линии боевого соприкосновения, границы Украины или даже из акватории Чёрного моря. Основным вооружением остаются фугасные бомбы ФАБ-500, модернизированные путём добавления крыльев и систем GPS-навигации.

"Не только юг, но и по всей линии фронта: Сумщина, Черниговщина, восточное направление — они атакуют везде. Это новая угроза, на которую, мягко говоря, сложно реагировать, потому что противник применяет управляемые бомбы дистанционно и пока что — безнаказанно", — подчёркивал спикер командования Воздушных сил ВСУ в 2022-2024 годах Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В России на вооружении также есть специализированный вариант управляемой авиабомбы — Гром-Э1. Этот боеприпас способен поражать цели на дистанции до 120 километров, если запуск осуществлён с высоты около 12 км. Его отличие — наличие собственного твёрдотопливного ускорителя, что существенно увеличивает дальность полёта.

Авиобомба "Гром-Э1"
Авиобомба "Гром-Э1"

По данным Днепропетровской ОВА, применение Гром-Э1 уже зафиксировано — в частности, в районе Днепра. В случае запуска с самолёта над оккупированными территориями Запорожской области такая бомба действительно может достичь областного центра. Благодаря расширенному радиусу действия Гром-Э1, российские войска потенциально получают возможность наносить удары по Одесской, Полтавской и Кировоградской областям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области меняется порядок объявления воздушной тревоги. Теперь она будет включаться только в тех районах, где зафиксирована непосредственная угроза ракетного или авиаудара.

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#Харьков #Обстрел #КАБ