Россия забросала Шостку КАБами. Чем важен этот город и где он на карте
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Около 40 километров разделяет РФ с населенным пунктом в Сумской области
19 июля Шостка в Сумской области испытала мощный и продолжительный удар со стороны российских войск. В течение почти четырех часов враг атаковал общину с помощью ударных беспилотников, а затем нанес серию ударов управляемыми авиационными бомбами.
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Масштабы разрушений
Обстрелы повлекли за собой значительные разрушения в Шостке. Объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения. Жилищный сектор также пострадал, в том числе многоквартирные и частные дома.
По предварительным данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, жертв удалось избежать. На местах работают аварийно-спасательные бригады и профильные службы, которые оценивают масштабы ущерба и ликвидируют последствия ударов. Мэр Шостки призвал жителей оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств для безопасности.
Значение Шостки для РФ
Шостка является стратегически важным городом, делающим ее мишенью для российских атак. Расположенная в Сумской области в 209 км от областного центра и вблизи границы с Россией, Шостка занимает ключевую позицию на севере Украины.
Согласно карте DeepState, около 40 километров разделяет РФ с населенным пунктом на Сумщине.
Через город проходят важные транспортные артерии, в частности железнодорожный путь "Новгород-Северский-Шостка-Терещенская-Киев" и автомагистраль "Харьков-Сумы-Новгород-Северский", что делает его важным логистическим узлом. Кроме того, Шостка известна своей промышленной базой: предприятиями химической и оборонной отраслей, которые имеют историческое и экономическое значение.
Среди ключевых объектов инфраструктуры города – предприятия, а также государственные заводы "Звезда" и "Импульс", специализирующиеся на оборонной продукции. Они вместе с развитой транспортной сетью делают Шостку важным экономическим и стратегическим центром, что, вероятно, и привлекает внимание российских войск.
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