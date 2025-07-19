Россия забросала Шостку КАБами. Чем важен этот город и где он на карте

Около 40 километров разделяет РФ с населенным пунктом в Сумской области

19 июля Шостка в Сумской области испытала мощный и продолжительный удар со стороны российских войск. В течение почти четырех часов враг атаковал общину с помощью ударных беспилотников, а затем нанес серию ударов управляемыми авиационными бомбами.

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Масштабы разрушений

Обстрелы повлекли за собой значительные разрушения в Шостке. Объекты гражданской инфраструктуры получили серьезные повреждения. Жилищный сектор также пострадал, в том числе многоквартирные и частные дома.

По предварительным данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, жертв удалось избежать. На местах работают аварийно-спасательные бригады и профильные службы, которые оценивают масштабы ущерба и ликвидируют последствия ударов. Мэр Шостки призвал жителей оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств для безопасности.

Значение Шостки для РФ

Шостка является стратегически важным городом, делающим ее мишенью для российских атак. Расположенная в Сумской области в 209 км от областного центра и вблизи границы с Россией, Шостка занимает ключевую позицию на севере Украины.

Согласно карте DeepState, около 40 километров разделяет РФ с населенным пунктом на Сумщине.

Шостка — на карте DeepState

Через город проходят важные транспортные артерии, в частности железнодорожный путь "Новгород-Северский-Шостка-Терещенская-Киев" и автомагистраль "Харьков-Сумы-Новгород-Северский", что делает его важным логистическим узлом. Кроме того, Шостка известна своей промышленной базой: предприятиями химической и оборонной отраслей, которые имеют историческое и экономическое значение.

Среди ключевых объектов инфраструктуры города – предприятия, а также государственные заводы "Звезда" и "Импульс", специализирующиеся на оборонной продукции. Они вместе с развитой транспортной сетью делают Шостку важным экономическим и стратегическим центром, что, вероятно, и привлекает внимание российских войск.

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