Росія вдарила по Харкову КАБами. Що відомо про влучання (фото)

Харків знову під атакою Росії. Ще до обіду 24 липня в місті пролунали два гучних вибухи.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про два удари керованими авіабомбами по центральній частині міста в Шевченківському районі. Тут — щільна житлова забудова.

Перший КАБ поруч з багатоповерхівкою. Наразі там палають близько 15 автомобілів. Друга авіабомба поцілила по цивільному підприємству. Зайнялась пожежа. "Інформація щодо постраждалих уточнюється", — пише мер.

В центрі підіймається стовп диму. Фото та відео з ним публікують місцеві телеграм-канали.

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