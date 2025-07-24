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Росія вдарила по Харкову КАБами. Що відомо про влучання (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Під ударом центральна частина міста Новина оновлена 24 липня 2025, 11:21
Під ударом центральна частина міста. Фото Колаж "Телеграфу"

Харків знову під атакою Росії. Ще до обіду 24 липня в місті пролунали два гучних вибухи.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про два удари керованими авіабомбами по центральній частині міста в Шевченківському районі. Тут — щільна житлова забудова.

Перший КАБ поруч з багатоповерхівкою. Наразі там палають близько 15 автомобілів. Друга авіабомба поцілила по цивільному підприємству. Зайнялась пожежа. "Інформація щодо постраждалих уточнюється", — пише мер.

В центрі підіймається стовп диму. Фото та відео з ним публікують місцеві телеграм-канали.

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Теги:
#Харків #Вибухи