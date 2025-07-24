Росія вдарила по Харкову КАБами. Що відомо про влучання (фото)
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Харків знову під атакою Росії. Ще до обіду 24 липня в місті пролунали два гучних вибухи.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про два удари керованими авіабомбами по центральній частині міста в Шевченківському районі. Тут — щільна житлова забудова.
Перший КАБ поруч з багатоповерхівкою. Наразі там палають близько 15 автомобілів. Друга авіабомба поцілила по цивільному підприємству. Зайнялась пожежа. "Інформація щодо постраждалих уточнюється", — пише мер.
В центрі підіймається стовп диму. Фото та відео з ним публікують місцеві телеграм-канали.
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