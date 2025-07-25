Эта улица в Киеве не похожа ни на одну другую: почему она уникальна и где находится (карта)

Здесь городская архитектура сливается с природным рельефом, создавая уникальный пешеходный маршрут в районе Бессарабки

В самом центре украинской столицы, между шумной Бессарабской площадью и уютной Круглоуниверситетской улицей, скрывается одна из самых необычных и малоизвестных улиц Киева — Крутой спуск. Длиной всего 250 метров, она таит в себе удивительную историю и уникальные архитектурные особенности, которые делают её настоящим сокровищем для ценителей киевской старины.

"Телеграф" расскажет о ней подробнее. Ведь в контексте современного города эта небольшая улица служит напоминанием о том, что настоящие сокровища часто скрываются не в туристических путеводителях, а в тихих переулках, где история продолжает жить своей размеренной жизнью.

История с крутым характером

Появившись в первой половине XIX века, эта улица первоначально носила имя спуск Пащенко — по фамилии местного домовладельца. Однако уже с 1869 года за ней закрепилось название, которое как нельзя лучше отражает её главную особенность — резкий уклон, спускающийся от центра города к нижним кварталам.

Интересно, что изначально Крутой спуск был значительно длиннее. В середине XIX века часть улицы была передана новообразованной Круглоуниверситетской, что изменило её конфигурацию, но не лишило уникального характера.

Улица-лестница

Главная изюминка Крутого спуска заключается в его верхней части, где традиционная проезжая дорога уступает место ступенчатому пешеходному пути. Это редкий для городского планирования пример того, как архитекторы и градостроители прошлого умели гармонично вписывать городскую среду в естественный рельеф местности.

Ступени на Кпутом спуске

Интересно, что проезжая часть улицы официально заканчивается у улицы Дарвина, однако до Круглоуниверситетской продолжается еще около 80 метров ступенек, которые тоже считаются частью спуска. Эти гранитные ступени были проложены здесь в 1879 году в рамках программы благоустройства Бессарабки и изначально их было 88. Такое решение превратило улицу в нечто большее, чем простую транспортную артерию — это живописный пешеходный маршрут, который органично соединяет разные уровни центральной части Киева.

Архитектура и застройка Крутого спуска

Административно к Крутому спуску относятся пять зданий: № 3, 4, 5, 6/2 и 7. Остальные дома имеют адреса прилегающих улиц. Особого внимания заслуживает дом №4 — двухэтажный особняк эпохи классицизма, построенный в 1846 году архитектором Людвиком Станзани (автор Александровского костела). Эта постройка является одним из немногих сохранившихся образцов деревянной архитектуры первой половины XIX века в Киеве (второй этаж выполнен из дерева).

Крутой спуск, дом №4

Крутой спуск, дом №4 (сторое фото)

В тени знаменитого соседа

Находясь неподалёку от всемирно известного Андреевского спуска, Крутой спуск остаётся в его тени, что, впрочем, только добавляет ему особого шарма. Здесь нет толп туристов и сувенирных лавок, зато сохранилась аутентичная атмосфера старого Киева с его неспешным ритмом жизни и архитектурными деталями, которые внимательный наблюдатель может разглядеть и оценить.

Часть большой истории

Крутой спуск — это не просто улица, а важный элемент сложной топографической мозаики центра Киева. Он демонстрирует, как исторические кварталы столицы формировались в тесном взаимодействии с природным ландшафтом, используя особенности рельефа не как препятствие, а как возможность создать что-то уникальное.

Ранее "Телеграф" рассказывал про улицу в Киеве, которая долго носила "печальное" название. Как она называется сейчас и чем интересна.