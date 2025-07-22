Тайна названия, которую не могут разгадать 200 лет: почему Боричев Ток так называется

Эта небольшая улица, длиной всего несколько сотен метров, хранит более двух веков драматической истории Киева

Если вы когда-то прогуливались по Подолу — одному из древнейших районов Киева, то, наверное, обратили внимание на узкую, но чрезвычайно атмосферную улицу Боричев Тик. Она словно маленький лабиринт времени, несущий в себе истории веков и манящий к себе тех, кто любит заглядывать за фасады домов в глубину киевского прошлого.

Эта улица расположена между Боричевым спуском и улицей Фроловской, в самом сердце Подола, у подножия Андреевской горы. Узкая и извилистая, она образовалась после Подольского пожара 1811 года, который уничтожил старую застройку этой части Киева.

Рождение из пепла

Итак, история современного Боричевого Тока начинается после трагического пожара 1811 года, который уничтожил значительную часть деревянного Подола. Именно тогда киевский архитектор Уильям Гесте взялся за амбициозный план восстановления района. Он создал четкую сетку улиц с новой усадебной застройкой, которая должна была не только восстановить утраченное, но и придать району европейский лоск.

Благодаря этой реконструкции появилась улица, ставшая образцом продуманного городского планирования начала XIX века. Обустроенная застройка, широкие для того времени тротуары и гармоничное сочетание жилых и общественных зданий создали неповторимый архитектурный ансамбль.

Тайны названия

Название "Боричев Ток" скрывает в себе несколько версий происхождения, каждая из которых имеет свою историческую подоплеку. Первую часть названия связывают с легендарным воеводой Боричем, чья фигура упоминается в древних киевских преданиях. Другая версия ведет происхождение от древнего слова "бируч" — так называли таможенника или сборщика налогов, что вполне логично для торгового района.

Слово "ток" также имеет несколько толкований: это могло означать место для обмолота зерна — важный элемент хозяйственной жизни города; или ручей, который когда-то протекал по этой местности. Сочетание этих исторических наслоений создает уникальный топоним, отражающий многовековую историю Подола.

Архитектурные жемчужины

Возможно, эта улица не такая громкая, как Андреевский спуск или Контрактовая площадь, но здесь сохранилась уникальная атмосфера настоящего старого Киева. Украшением Боричевого Тока являются его памятники архитектуры, которые дожили до наших дней через все катаклизмы ХХ века.

Дом причта церкви Николая Доброго (№ 20/4), построенный в 1832 году по проекту Павла Дубровского, является образцом классицистической архитектуры. Этот одноэтажный деревянный дом олицетворяет традиции мещанского жилья первой половины XIX века. Однако его будущее под угрозой — в 2021 году появились планы возведения на этом месте восьмиэтажного общественного центра.

Дом №20/4

Жилой дом № 22-а (1816 год) демонстрирует типичную застройку Подола послепожарного периода. Его архитектура отражает принципы новой городской планировки, введенной Уильямом Гесте.Особую историческую ценность составляет дом № 23/3 – один из старейших на улице, датируемый началом XIX века. Несмотря на запущенное состояние, оно все еще сохраняет аутентичную атмосферу той эпохи.

Дом №27 до пожара

Дом №27, хотя и пострадал от пожара в 2022 году, остается важной частью историко-архитектурной среды улицы. Его двухэтажная структура характерна для городской стройки XIX века. Эклектический жилой дом № 35 (1903 год) представляет архитектурные тенденции начала ХХ века, добавляя улицы стилистического разнообразия.

Дом №27 сейчас

Каждый дом на Боричевом Току – это страница в книге киевской истории. Фасады рассказывают об архитектурных вкусах эпохи, планирование отражает бытовые потребности жителей, а общий ансамбль создает неповторимую картину городской жизни XIX века.

Однако сегодня Боричев Ток стоит перед вызовами урбанизации и коммерциализации. Вопрос сохранения исторической застройки становится все более актуальным. Планы новой застройки угрожают подлинности улицы, поэтому важно найти баланс между развитием и сохранением исторического наследия.

Ранее Телеграф рассказывал, что киевские археологи обнаружили неожиданную находку во время исследований исторического дома на Боричевом Току, 20/4. Но подземные слои на Боричевом Току могут скрывать гораздо больше.