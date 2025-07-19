Теряем не только реку, но и редких животных: биолог рассказал о последствиях экокатастрофы, которую уже не остановить

Экологическая катастрофа будет иметь большие последствия

Ухудшение состояния дельты Днестра привело не только к потере озер, но и массовому исчезновению водолюбивых птиц и других животных. Часть из них вынуждена мигрировать в другие регионы, другая – искать убежище вблизи загрязненных прудов очистных сооружений.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

"Мы фактически теряем водолюбивые редкие виды птиц, в частности, косаря, каравайку. Если раньше их было сотни пар, то сейчас у нас десятки особей", — сказал Роженко.

Особенно сложная ситуация с косарем — птицей семьи ибисовых, нуждающейся в мелководных участках для питания.

"Для того чтобы она питалась, ей нужны мелководные участки: 10-20 сантиметров, подтоплены пойменные луга. А пойменные луга уже исчезли лет 10, их просто нет", — пояснил эксперт.

Косил. Фото: eBird

Птицы, ранее массово гнездившиеся на Днестре, теперь вынуждены выживать на очистных сооружениях или небольших участках воды со сложной экологической ситуацией.

"Они находят там какие-то небольшие участки, например, на прудах очистных сооружений, где экологическая ситуация достаточно сложная, но они должны там жить, потому что других участков нет", — сказал Роженко.

В общей сложности, по словам эксперта, численность птиц на этих территориях уменьшилась в десятки раз. Некоторые виды могут мигрировать, например косари, которые в последнее время появляются на Закарпатье. К примеру, орнитологиня Наталья Прияткина в мае 2025 года заметила косаря на территории Галицкого национального природного парка.

Николай Роженко. Фото: Беляевка.

"Не от хорошей жизни он там. В дельтах рек пересохли плавни и птица вынуждена путешествовать в поисках других мест", – прокомментировал это Роженко.

Также в зоне риска оказалась европейская норка, нуждающаяся в плавневых озерах для существования: "Резко уменьшается их численность, поскольку их среда — это плавневые озера, водная среда. Такие территории сократились на 90%", — сообщил Роженко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с начала полномасштабного вторжения с причалов Киевского речного вокзала на Почтовой площади исчезли пассажирские теплоходы, ранее осуществлявшие прогулочные рейсы по Днепру и Киевскому морю, а также суда класса "река-море", способные выходить к Черному морю.