Россия бьет по Харькову дронами "Черника". Чем они опасны

Россия имеет в своем арсенале такие дроны довольно давно

Вечером 25 июля враг снова атаковал Харьков. Враг запустил дроны по городу, атаковал городскую инфраструктуру и жилые дома.

Как выяснилось, это был вражеский дрон типа "Черника". БПЛА разразился в воздухе над центром Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет БПЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем", — написал Игорь Терехов в 19:45. Поздним вечером ситуация повторилась — БПЛА типа "Черника" взорвался в воздухе над центром города.

Что известно о БПЛА "Черника"

Дрон типа "Черника"

Беспилотный летательный аппарат "Черника" — это российский дрон, который оккупанты активно используют на фронте и для ударов по гражданским объектам. Этот боевой беспилотник имеет дальность до 100 километров и может нести от 0,7 до 3 килограммов взрывчатого вещества.

Дрон оборудован боевой частью обломочно-фугасного типа массой около 0,7 килограмма. Беспилотник развивает крейсерскую скорость 75 км/ч и может летать на высоте до 1,5 км. Запуск происходит как из катапульты, так и вручную.

Эксперты различают две основные модификации этого дрона — "Черника-1" и "Черника-2". Российские военные чаще всего применяют этот беспилотник против автомобильного транспорта и пехоты. Дрон может обходить системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее кафиры уже использовали дроны типа "Черника" для атак на Харьков. Этот тип беспилотника относят к дешевым ударным дронам, которые россияне массово производят для террора украинцев.

Напомним, Телеграф писал, что Украина будет производить оружие вместе с США. Американцы всегда идут на кооперацию, видя что-то разумное.