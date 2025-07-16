За счет Путина: в Европе рассматривают интересный способ финансировать оружие для Украины

Покупать будут то, что указано в списке Украины, полученном представителями ЕС

В Европейском Союзе изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины за счет замороженных активов России. Планируется, что доходы от замороженных активов Центробанка РФ можно будет пустить на оплату поставок для Киева – таким образом Украина получит оружие для обороны от агрессора за счет этого самого агрессора.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди дипломатов. Отмечается, что 15 июля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, посвященная выяснению того, как будет работать механизм закупки вооружения у США.

Считается, что ведущую роль в процессе координации закупок и передачи вооружения будет играть созданная в этом году миссия НАТО по поддержке Украины. Такое мнение высказал представитель Альянса, его поддерживают многие чиновники и министры. Однако некоторые участники встречи до сих пор не могут избавиться от страха перед Кремлем: они считают, что Москва расценит такие закупки, как провокацию.

Пока вероятно, что страны ЕС и Канада внесут вклад в центральный бюджет НАТО, откуда потом заберут деньги на оплату поставок. Покупать будут то, что указано в списке Украины, полученном представителями ЕС. Но ряд стран полагают, что платить за вооружение должны не страны Европы и не Украина, а Россия. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выдвинул предложение использовать для оплаты доходы от активов РФ.

"Это должно быть обузой для наших налогоплательщиков или для россиян?", — поинтересовался министр.

Кроме того, участие в новой программе напрямую повлияет на выполнение целевого показателя оборонных расходов НАТО. Общие детали еще согласовываются, но первые зенитные ракетные комплексы Patriot прибудут в Украину в ближайшее время. Также не исключается, что Украина получит дальнобойные ракеты.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины. Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.

Интересно, что хотя Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot, он не уточнял, что это будет – батареи или пусковые установки. Найти для Украины 17 батарей будет очень тяжело и дорого. Но есть одна страна, которая имеет восемь батарей и планирует вывести их из эксплуатации.