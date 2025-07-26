Росія б'є по Харкову дронами "Черніка". Чим вони небезпечні

Росія має у своєму арсеналі такі дрони доволі давно

Ввечері 25 липня ворог знову атакував Харків. Ворог запустив дрони по місту, атакував міську інфраструктуру та житлові будинки.

Як з’ясувалось, це був ворожий дрон типу "Черніка". БПЛА вибухнув у повітрі над центром Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Прильот БПЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", — написав Ігор Терехов о 19:45. Пізно ввечері ситуація повторилась — БПЛА типу "Черніка" вибухнув у повітрі над центром міста.

Що відомо про БПЛА "Черніка"

Дрон типу "Черніка"

Безпілотний літальний апарат "Черніка" — це російський дрон, який окупанти активно використовують на фронті та для ударів по цивільних об'єктах. Цей бойовий безпілотник має дальність до 100 кілометрів і може нести від 0,7 до понад 3 кілограмів вибухової речовини.

Дрон обладнаний бойовою частиною уламково-фугасного типу масою близько 0,7 кілограма. Безпілотник розвиває крейсерську швидкість 75 кілометрів на годину і може літати на висоті до 1,5 кілометра. Запуск відбувається як з катапульти, так і вручну.

Експерти розрізняють дві основні модифікації цього дрона — "Черніка-1" і "Черніка-2". Російські військові найчастіше застосовують цей безпілотник проти автомобільного транспорту та піхоти. Дрон може обходити системи радіоелектронної боротьби.

Раніше окупанти вже використовували дрони типу "Черніка" для атак на Харків. Цей тип безпілотника відносять до дешевих ударних дронів, які росіяни масово виробляють для терору українців.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна вироблятиме зброю разом зі США. Американці завжди йдуть на кооперацію, коли бачать щось розумне.