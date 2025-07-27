Исчезают целые острова: россияне гробят уникальные украинские территории на популярном курорте (видео)

От Большого Дзендзыка сейчас осталось всего два небольших клочка суши

В Украине исчезают острова, которые оккупировала Россия. Природный памятник, который был домом для многих животных, буквально ушел под воду.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Речь идет об уникальной экосистеме — архипелаге Остапиха, острова Большой и Малый Дзендзыки в Запорожской области.

Как пишут местные паблики, первым фактически ушел под воду "Птичий остров" рядом с оголовком Бердянской косы. А от Большого Дзендзыка сейчас осталось всего два небольших клочка суши.

Для справки: Большой Дзендзык является заповедной территорией и местом гнездования баклана большого, мартина-хохота, речного и рябоклювого крячков, многих других пернатых. До начала 2000-х на острове находилось кладбище затонувших рыболовных и промысловых кораблей. Как пишет Центр журналистских расследований, остатки плавсредств выполняли функцию волнорезов, уберегая Дзендзык от размытия. В начале нулевых их порезали на металл и с тех пор площадь острова стала уменьшаться. Остров Малый Дзендзык и архипелаг Остапиха имеют площадь 36 гектаров и представляют собой комплексный памятник природы местного значения. "Шторм века" (сильный шторм в Черном море в 2023 году) перемыл песчаную полосу в одном месте, разделив остров на две части.

Большой Дзендзык на карте

Плохи дела и на Молочном лимане.

"На Молочном лимане промоину заилило песком на несколько километров. Такое явление на Молочном лимане происходило раньше постоянно, но в 2020 г. масштабные инженерные работы, казалось бы, решили эту многолетнюю проблему. Для того чтобы промоина оставалась открытой, нужно за ней следить и достаточно лишь вовремя ликвидировать пробки, которые обычно возникали после мощных штормов. В конце июля 2024 года оккупанты начали очистку промоины, но почти через три недели существенного прогресса не произошло", — отмечают журналисты.

Сравнение состояния промоины на фото из соцсетей разных лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как Россия уничтожила курорт-легенду Азовского моря.