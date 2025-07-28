Это золотая жила. Газ из Баку поможет Украине и сэкономить, и заработать без "Газпрома"

Телеграф рассказывает о двух больших перспективах, которые открывает для Украины поставки природного газа из Азербайджана.

Украина начала импорт азербайджанского природного газа, и это произошло впервые в истории двусторонних отношений. "Нафтогаз" подписал первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine на поставку голубого топлива.

Тестовая партия газа поступает в Украину через Трансбалканский коридор по маршруту Азербайджан – Болгария – Румыния. Это происходит в рамках подготовки страны к отопительному сезону в условиях острого дефицита энергоресурсов и ограниченных финансовых возможностей для их закупки, сообщили в "Нафтогазе". "Телеграф" рассказывает, как это может сказаться на энергетической ситуации в стране и может ли азербайджанский газ закрыть наши потребности в этом виде топлива.

Что такое Трансбалканский коридор

Трансбалканский газопровод соединяет газотранспортные системы Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии. Этот маршрут позволяет транспортировать природный газ из Каспийского региона в Центральную и Юго-Восточную Европу.

Коридором пользуются Болгария, Сербия, Венгрия, Босния и Герцеговина и Северная Македония. Через эту инфраструктуру Азербайджан поставляет газ европейским потребителям.

Трансбалканский коридор – карта

Может ли азербайджанский газ закрыть необходимые объемы для Украины

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины", — сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Политолог и эксперт по энергетическим вопросам из Баку Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" объяснил значение этих поставок:

"Следует особо подчеркнуть, что начало поставок азербайджанского газа в Украину является, по сути, прорывным решением, которое позволит в перспективе значительно нарастить мощности Южного газового коридора, уже практически работающего на грани своих возможностей. Как известно, ЕС просит Баку увеличить мощности ПГК, но необходимых финансовых средств не выделяет".

Украина сможет на этом заработать

Эксперт отмечает, что сейчас есть проблемы с долгосрочными контрактами: "Покупатели, учитывая строгие ограничения Брюсселя, сталкиваются с проблемами заключения долгосрочных контрактов с SOCAR на поставку углеводородного сырья. В этих условиях начало поставок в Украину является фактором, позволяющим SOCAR рассчитывать на приобретение в лице "Нафтогаза" долгосрочного и надежного покупателя азербайджанского газа. Кроме того, Украина может стать транзитной страной для поставок азербайджанского газа в Словакию и Польшу".

Политолог подчеркивает прочность украино-азербайджанских отношений:

﻿"Украина – это страна, с которой у Баку существуют надежные и долгосрочные отношения в топливно-энергетической сфере. Действует солидная политико-правовая база, позволяющая развивать это сотрудничество".

По словам эксперта, есть большие перспективы сотрудничества между обеими странами: "Сегодня важно начать поставки топлива, сделать их стабильными, и нет никаких оснований сомневаться, что со временем этот канал станет самым эффективным каналом поставки газа в Украину. Причем себестоимость азербайджанского газа ниже себестоимости СПГ из дальних источников".

Напомним, "Телеграф" писал, что Украина до сих пор покупает российский газ. В Раде объяснили, как это возможно на четвертый год войны.