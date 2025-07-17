Фицо играет с огнем: друг Путина пообещал блокировать отказ Европы от российского газа

Фицо дал понять, что будет и дальше блокировать санкции против российского режима

Пророссийское правительство Словакии отказалось поддерживать европейскую инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года. Европейская инициатива, мол, нанесет так называемый "вред" словацким домохозяйствам и экономике, а также якобы снизит конкурентоспособность ЕС. Соответственно, 18-й пакет санкций против России останется заблокированным.

Об этом заявил друг российского правителя Владимира Путина, словацкий премьер-министр Роберт Фицо в письме президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он заявил, что Словакия никогда не поддержит инициативу Евросоюза.

"Представлением этого предложения Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу последовательна и не должна быть для кого-то неожиданной", — заявил он.

Фицо также заявил, что связывает инициативу ЕС с 18-м пакетом санкций против России. Словакия разблокирует санкционный пакет только после решения всех рисков, которые Братислава считает связанными с REPowerEU, поскольку словацкая "оппозиция" и бизнес якобы не поддерживают ее. Таким образом, Фицо дал понять, что будет и дальше блокировать санкции. Он требует от фон дер Ляйен "использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией".

"В частности, в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне, и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. До этого времени Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", — говорится в письме.

Интересно, что это очень резкое изменение позиции Фицо. Ранее друг Путина признал, что ему придется разблокировать новый, 18-й пакет санкций против России, который планирует принять Европейский Союз. Выбор Словакии, пожаловался он, просто не оставили. Поэтому такая внезапная смелость путинского приспешника выглядит очень странной.

Отметим, что на саммите 26 июня Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, заблокировавшая санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса. Чуть позже стало известно, что сопротивление Словакии вроде бы удалось подавить, но очередная попытка принятия пакета снова провалилась — при этом стало известно, что Фицо приказал представителю страны блокировать пакет постоянно.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы заставить Словакию отказаться от блокирования уже согласованных жестких мер ЕС, нацеленных на энергетический и банковский секторы российской экономики. Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".