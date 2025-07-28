Будут ли отключать свет и не замерзнем ли мы без газа зимой: эксперты уже прогнозируют отопительный сезон

Э поводы для оптимизма

Несмотря на регулярные вражеские обстрелы, отключений электроэнергии в Украине удается избежать. Если ситуация кардинально не изменится, угрозы массового введения графиков нет, этим летом ситуация значительно лучше, чем была год назад. Актуален также вопрос запасов газа.

Как пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре, был учтен опыт прошлым летом, когда последствия массированных атак наложились на ремонты атомных энергоблоков и были проблемы просто физически с доступом к электроэнергии. Кроме того, защита объектов энергетики сейчас работает гораздо лучше.

Тем не менее на полное восстановление энергетики уйдет немало времени. Последствия будут ощутимы еще годами после войны.

"Лет 5-7 понадобится для того, чтобы привести все к такому порядку, когда к отключению могут привести только природные катаклизмы. К сожалению, до этого времени, прерывания в подаче сети достаточно вероятны. Сама система подачи электроэнергии достаточно хрупкая", — пояснил он.

Аналитический центр Dixi Group в своем анализе Summer Outlook прогнозировал, что при отсутствии сильной жары лето Украина пройдет почти без отключений. Так и происходит.

А что с газом?

Однако главным вызовом для Украины может стать не электроэнергия, а газ. В июле запасы газа в Украине составили 9 млрд кубометров.

Однако объемы закачки газа выше, чем в прошлом году. Впрочем, по оценке Харченко, все равно темпы накопления газа для отопительного сезона отстают от графика.

Dixi Group сделал прогнозы по ситуации с газом. Оптимистичный предполагает ускорение закачки газа до 32 млн куб. м/сут с июня, восстановление суточной добычи государственными и частными компаниями до уровня 2024 года.

Реальность превысила ожидания: по данным Еxpro, ведущей консалтинговой компании, которая следует за нефтегазовой и энергетической отраслями Украины, в июне среднесуточный объем закачки газа составил 44,7 млн куб. м. Это дает повод надеяться, что следующий отопительный сезон Украина сможет пройти без значительного дефицита газа.

Как писал "Телеграф", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко спрогнозировал, почему могут вырасти тарифы на свет. Он рассказал, как этого можно избежать.