Покровск — в приоритете для россиян: эксперт объяснил, чем грозит оккупация города

Обострение ситуации на передовой не ограничивается только Покровском

Российские войска продолжают активно наступать на Покровском направлении. Это — один из самых напряженных отрезков фронта, ведь именно враг пытается достичь ключевых стратегических целей — полной оккупации Донецкой области.

Несмотря на отсутствие штурмовых действий на отдельных участках южного фронта, всеобщего затишья нет: ситуация остается напряженной по всей линии столкновения. Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, Покровск остается приоритетом для российских войск, и именно на этом направлении разворачиваются события, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий в Донецкой области. "По интенсивности боевых действий, конечно, мы не можем это сравнивать, например, с Покровским направлением, которое остается приоритетным", — отметил Братчук.

Покровск — на карте DeepState

Обострение ситуации не ограничивается только Покровском. На соседнем Новопавловском направлении (юго-донецкий отрезок фронта) также фиксируется высокая активность россиян. Братчук подчеркнул, что это — часть единого плана врага — окружить Покровск или создать условия, при которых украинские войска будут вынуждены покинуть свои позиции.

"Я уже сказал о том, что враг пытается выполнять тактику так называемых "клешней", пытается охватить наш населенный пункт Покровск, окружить его настолько, чтобы войска были вынуждены отходить с данных позиций или могли оказаться там в очень неблагоприятных условиях", — добавил он.

Отмечается, что Покровская оборона сейчас чрезвычайно важна не только для сохранения контроля над городом, но и для сдерживания наступления россиян на более широкий регион. Защита логистических маршрутов и стабилизация фронта – первоочередные задачи для украинских сил. По словам спикера Украинской добровольческой армии, необходимые решения уже приняты, и сейчас продолжаются меры, направленные на уравновешивание ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хотя российские войска не добились значительных прорывов на фронте, им удается постепенно продвигаться в направлении Покровска. После длительных боев в этом районе враг сумел частично оцепить город, сформировав условное полукольцо, которое потенциально может создать серьезные трудности для обороны ВСУ.