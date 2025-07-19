Выход ВСУ из Покровска возможен: аналитик назвал условие (видео)

Ситуация в Покровск пока не настолько критичная

Россияне хоть и не имеют существенных продвижений на фронте, но все же демонстрируют медленное продвижение в районе Покровска. За годы сражений там они смогли взять город в полукольцо, которое может быть для ВСУ большой проблемой.

Об этом рассказал в интервью NV военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, сейчас "горловина" кармана, в котором оказался город, составляет около 18 километров.

"Если она будет меньше 10 км, это будет означать, что этот котел может быть вполне реальным и вопрос о выходе из Покровска действительно станет максимально актуальным. Сейчас этого нет", — сказал эксперт.

Ступак отметил, что ежедневно горловина уменьшается, однако ее ширины пока хватает для того, чтобы перемещать войска.

Бои под Покровском

Как сообщалось ранее, Россия не слишком напугана угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины и намерена вести войну до тех пор, пока на Западе не удовлетворят ее требования. При этом Владимир Путин уверен, что его страна может выдержать экономические трудности для достижения победы, поэтому все будет зависеть только от устойчивости обороны Украины.