"Это бессмысленно". Как идет наступление России на фронте и что сейчас там происходит (карты)

Названы самые горячие направления

Россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ, самая тяжелая ситуация не только на Покровском направлении. Однако в Сумской области есть определенный успех у украинских бойцов.

Об этом сообщает военный41 ОМБр Кирилл Сазонов. По его словам, взятие Покровска не главная цель атак и наступления, а лишь промежуточный этап.

"Главная цель летнего наступления (по моему мнению) остается агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Там успехов у противника нет. Торецк и Часовый Яр взять так и не удалось, от городов фактически ничего не осталось. Попытки обойти их широкой дугой дают небольшой результат, но обходы такой длины с защитой флангов требуют слишком больших ресурсов, чтобы рассчитывать на скорый выход в Константиновку с востока и запада (со стороны Покровска и Мирнограда). И даже на нескорый в разумных пределах рассчитывать не стоит", – говорит Сазонов.

Сумское направление

В Сумской области, по мнению военного, есть определенный успех ВСУ. Ведь угроза наступления на Сумы купирована — оккупанты "получили там серьезную головную боль". У них два варианта: попасть в котел или отступать к своим границам. Котел возможен благодаря вклиниванию Сил Обороны на Николаевке и Алексеевке.

Сумское направление на карте

Покровское направление

Здесь ситуация самая плохая, считает военный. Ведь россияне сконцентрировали множество сил вокруг города и пытаются окружить его. Покровск штурмуют практически 24/7.

"Кто-то даже считает именно Покровск приоритетным направлением для оккупантов на сегодня, но я считаю, что это промежуточная задача. Потому что взятие Покровска любой ценой – что дает по результату? Как новость о большой победе – точно не дотягивает", — говорит Сазонов.

Покровское направление на карте

Он добавляет, что Покровск интересен россиянам как база для будущих наступлений на Константиновку в восточном направлении или прорыв в Днепропетровскую область. Также увлечение этого города может сыграть роль в штурме Павлограда. Админграницу, по официальной информации, оккупанты еще не пересекли, но это будет иметь только политический смысл, а не военный.

Новопавловское направление

По словам военного, здесь тоже довольно тяжело — россияне продвигаются почти каждый день. Однако стратегического смысла в этом не больше, чем в оккупации Покровска. У оккупантов усилия сосредоточены и резервы идут не там, где стратегически логично, а там, где получается.

"Не выходит под Констахой? Не выходит под Сумами? Будет продолжать давить на Новопавловском, где есть хоть какой-то результат. И, скажем, так и планировали. Мне кажется, логика именно такая, потому что логических целей в реальной перспективе для оккупантов там нет", — добавляет Сазонов.

Новопавловское направление на карте

Он отмечает, что сейчас самая главная стратегия оккупантов выглядит так — они продолжат давить на Новопавловском направлении. Так как это не только радует Кремль, но и оттягивает значительные силы ВСУ на это направление. При этом штурмы Покровска продолжатся, чтобы потом эти силы перебросить на Константиновку. В то же время ВСУ следует удержать Сумщину и отбросить оккупантов к границе.

"Очевидно, есть желание активно идти в наступление на Купянском направлении, но ресурсов на это не хватает. Вот такая общая картинка, с которой Кремль хочет получить результаты до сентября-октября. Только это потребует серьезной перегруппировки и отказа от успешных сейчас, но неперспективных направлений, взятие Покровска и еще многих точек успеха, которые проходят по категории "нереальные", — резюмировал военный.

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