Россияне стремятся оккупировать четыре области: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия готовится в течение 60 дней начать новое масштабное наступление в четырех украинских областях с целью выхода на административные границы. В связи с этим предупреждением и отсутствием прогресса в мирном урегулировании, глава Штатов уже объявил о возобновлении поставок вооружения для Украины.

Заявление о наступлении в комментарии "Телеграфу" прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он напомнил, что уже второй год продолжаются боевые действия в районе Временного Яра Донецкой области, а в районе Покровска – одной из главных стратегических целей России – даже не начались наступательные боевые действия.

"Федеральная служба охраны Путина в очередной раз, когда у него начинался разговор с Дональдом Трампом, забыла дать ему таблетки. Вот что я думаю", – сказал Коваленко.

Он вспомнил и еще одну объявленную Путиным цель россиян – создание бункерной зоны в Сумской области, однако уточнил, что и там оккупантам не удалось добиться значительных успехов.

Единственным успешным для россиян направлением является Новопавловский – по сообщению украинского Генерального штаба, в течение суток Силы обороны пресекли 27 попыток прорвать оборону в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле – все они находятся вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

"О каких достижениях они могут говорить, если Донецкая операция, которая началась в октябре 2023 года с Авдеевского наступления и продолжается сейчас, не достигла даже промежуточных этапов?", – напомнил Коваленко. Среди упомянутых целей, к которым так и не удалось добраться россиянам – бои за Константиновку, Покровск, выход на Славянско-Краматорскую агломерацию.

По словам обозревателя, положение российской армии в течение всего этого времени постоянно ухудшается – она истощается и уже не может наступать большими механизированными колоннами с боевыми танками и броневыми машинами:

"Они наступают пехотой, штурмуют исключительно большим количеством человеческого ресурса", — резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в конце июля в Брюсселе начинаются летние каникулы, а одним из последних официальных событий перед этим станет заседание Совета министров иностранных дел ЕС (FAC). Мероприятие состоится под председательством Каи Каллас — высокого представителя ЕС по внешней политике.