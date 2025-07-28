Позагорать еще успеем: синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара

Жара спадет не сразу

Июль 2025 года отметился резкими переменами от проливных дождей до экстремальной жары. Но для тех, кто уже сжарился и хочет прохлады, есть плохая новость — погода в Украине будет оставаться жаркой и в начале августа.

Об этом рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, в первой декаде августа из Азии и Кавказа придет поток горячего воздуха, из-за чего температура воздуха может подниматься до +33… +39 градусов, что на 5-7 градусов выше нормы.

Более прохладно станет лишь во второй и третей декадах месяца, когда температура воздуха опустится до нормальных для Украины значений в +20…+26 градусов. Синоптик отмечает, что на западе страны она будет немного ниже, а дождей там выпадет больше, чем в остальных областях.

Говоря об осадках, Кибальчич предупреждает, что запад страны может столкнуться с серьезной проблемой из-за дождей. Там по прогнозу ожидается более двух месячных норм осадков лишь в первой декаде. В остальных областях ситуация будет близкой к климатической норме.

Среднее количество осадков в августе в Европе

Напомним, погода готовит очередной "подарок" для украинцев. Синоптики предупредили об опасности для Украины.