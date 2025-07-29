ФСБ готовила покушение на комбата "Волки Да Винчи": для ликвидации Сергея Филимонова россияне завербовали участника АТО

СБУ перехватила киллера с автоматом Калашникова

Украинские спецслужбы предотвратили попытку убийства командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение организовывала российская ФСБ через завербованного жителя Днепропетровщины.

Россияне использовали новую тактику "под чужим флагом", выдавая себя за сотрудников СБУ, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Участник АТО из Каменского искренне верил, что выполняет задачи украинской спецслужбы.

По данным СБУ, операция началась с телефонного звонка в соцсети. Фальшивая представительница украинской спецслужбы обвинила мужчину в "государственной измене" из-за якобы подозрительных покупок лекарств в интернет-магазине, который якобы финансирует российские войска. Для усиления психологического давления ему направили поддельную повестку на допрос в СБУ.

После этого россияне предложили "сотрудничество" в обмен на закрытие уголовного дела. Завербованному направили даже анкету о приеме в СБУ и приказали прибыть в Киев для выполнения "патриотической задачи".

Кураторы из ФСБ мастерски манипулировали убеждениями украинца. В переписке он выражал готовность уничтожать окупантов даже ценой собственной жизни, не подозревая о настоящей цели сделки.

Прибыв в столицу, завербованный арендовал квартиру вблизи жилого комплекса, где проживал Сергей Филимонов. Российский куратор представил украинского командира как "предателя", который вроде бы координирует ракетные удары по Киеву.

Завербованный тщательно выполнял указания: регулярно отправлял фотоотчеты со двора дома, описывал перемещение военного, составлял подробные отчеты о его распорядке дня.

Получив оружие, мужчина продолжил слежку и вскоре получил окончательное указание – ликвидировать украинского офицера. Именно в этот момент, когда завербованный выходил на улицу со снаряженным оружием для выполнения "задания", его задержали оперативники СБУ.

Задержание подозреваемого

Фальшивые документы

Изъятое оружие

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с полной перепиской с российским куратором, что стало ключевым доказательством по делу. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержанному сообщили подозрение по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение оружия и боеприпасов.

СБУ особо подчеркивает: представители Службы безопасности никогда не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять сомнительные или противоправные действия. Украинская спецслужба действует исключительно в рамках действующего законодательства.

В случае получения подозрительных повесток или контактов от лиц, представляемых работниками СБУ, следует немедленно обращаться на горячую линию 0 800 501 482 или в чат-бот "Спали ФСБшника" в Telegram по адресу t.me/spaly_fsb_bot.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала женщину, планировавшую теракт в Киеве. Злоумышленница прятала взрывчатку в сумочке.