В Киеве убили офицера СБУ, преступника разыскивают: что известно (обновляется)

Нападающего ищут, в городе ввели план "Перехват"

Неизвестный устроил стрельбу в Киеве 10 июля в Голосеевском районе. Убит работник Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе СБУ. В ведомстве говорят, что по факту убийства сотрудника СБУ возбуждено уголовное производство.

Стрелка разыскивают

"Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Кого могли убить

В пресс-службе не сообщили имя погибшего. По словам Романа Червинского, речь скорее идет за полковника Ивана Воронича.

"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем".

По его словам, мужчина был убит якобы пятью выстрелами в упор, при выходе из дома.

Что известно о стрельбе

О стрельбе сообщили утром 10 июля. Полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением.

Ранее "Телеграф" писал, что Василий Малюк раскрыл детали покушения на волонтера Сергея Стерненко.